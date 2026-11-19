Doppio riconoscimento internazionale per gli studenti del corso di laurea in Design dell’Università Iuav di Venezia, attivo nella sede vicentina di San Biagio. Due progetti sviluppati durante i workshop estivi hanno conquistato il primo premio assoluto e una menzione d’onore al concorso “3D Printing Design for Solidarity”, promosso dall’associazione Ànako APS, impegnata nel design sociale e nell’aiuto umanitario, insieme a Prusa Research. La premiazione si è svolta mercoledì 18 novembre nella sede universitaria di Vicenza.

A conquistare il primo posto è stato “PROP”, progettato da Matteo Finco, Giovanni Marcon e Marco Rinaldin. L’idea nasce da un’esigenza concreta: permettere a persone con difficoltà motorie di spostarsi durante terremoti, evacuazioni o altre emergenze, anche quando mancano gli ausili sanitari tradizionali. Il sistema consente di realizzare stampelle temporanee utilizzando pochi componenti stampati in 3D, combinati con materiali disponibili sul posto, come tubi, manici e persino rami. Le parti vengono assemblate attraverso comuni fascette, rendendo possibile regolare l’altezza e adattare la struttura a supporti differenti.

Il vantaggio è soprattutto logistico: bastano pochi elementi tecnici da produrre e trasportare, con un notevole risparmio di materiale. PROP è concepito per le prime fasi delle emergenze e non intende sostituire gli ausili ortopedici, ma offrire un sostegno immediato alle persone più vulnerabili o con traumi lievi.

La menzione d’onore è andata a “FLOW”, ideato da Valentina Marchesini, Giada Rossi e Federica Warnakulasuriya. Il progetto affronta un problema frequente nei campi profughi: il caldo eccessivo e l’accumulo di umidità e condensa all’interno delle tende. La soluzione consiste in un sistema di ventilazione passiva formato da due soli elementi, facile da montare e dotato di una rete contro gli insetti. Il dispositivo è progettato per favorire il ricambio d’aria impedendo le infiltrazioni della pioggia, migliorando così le condizioni di vita negli alloggi temporanei.

Entrambe le proposte sono state valutate da una giuria internazionale composta da professionisti del design, esperti di cooperazione umanitaria e specialisti della stampa 3D. Tra i criteri considerati figuravano l’utilità pratica, la semplicità di produzione, la robustezza e la possibilità di riparare gli oggetti. L’associazione Ànako proseguirà ora lo sviluppo dei progetti premiati, anche attraverso la realizzazione di un laboratorio pilota di stampa 3D in un contesto umanitario, per sperimentare la produzione locale di strumenti destinati alla vita quotidiana.

«Quando una guerra, un terremoto o una calamità climatica colpiscono, a fare la differenza sono spesso oggetti semplici, disponibili al momento giusto», sottolinea Laura Badalucco, coordinatrice del corso di laurea in Design. Il risultato, aggiunge, conferma la capacità degli studenti di sviluppare progetti innovativi con ricadute sociali e ambientali.

Soddisfazione anche da parte di Giuseppe Zigliotto, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, che vede nel doppio premio internazionale un’ulteriore conferma della qualità del percorso formativo. «I suoi studenti rappresentano risorse preziose per portare nelle imprese del territorio una visione innovativa», osserva Zigliotto, evidenziando come il design contemporaneo richieda capacità di ripensare oggetti, funzioni e modalità di utilizzo.

Un riconoscimento che porta il lavoro degli studenti vicentini oltre le aule universitarie, verso applicazioni concrete nei luoghi in cui anche un oggetto semplice può fare la differenza.