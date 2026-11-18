La maggioranza si muove verso il divieto dell’uso dei social network per i minori di 13 anni, con un emendamento al decreto Cortei in esame alla commissione Giustizia della Camera. Lo riporta l’agenzia Agi. Il testo parte dalla proposta di legge della deputata di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni e di Marianna Madia, indicata come deputata di Italia viva. Il termine per presentare gli emendamenti scade domani alle 19.

L’emendamento distingue tra under 13 e under 16. Per i primi è previsto il divieto assoluto di usare i social. Per i ragazzi tra 13 e 16 anni il divieto riguarda la possibilità di avere un account personale: potranno usare un profilo collegato a quello dei genitori. Anche Noi moderati ha annunciato che trasformerà in emendamento la sua proposta, che punta al divieto per gli under 13 e a una regolamentazione più generale fino ai 16 anni.

Madia ricorda che il testo bipartisan era pronto da mesi e già notificato a Bruxelles, ma sarebbe stato «di fatto osteggiato e fermato» dal governo. Se oggi la premier Meloni lo ritiene urgente, dice, «va bene così», ma sarebbe stato meglio non inserirlo in un decreto sicurezza, legandolo a un’emergenza di ordine pubblico quando si tratta di «difendere bambini e preadolescenti dall’invadenza delle piattaforme digitali».