Bassano, 17 novembre 2026 – «Quanto successo all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, non può scivolare tra le notizie di cronaca come l’ennesima aggressione al personale sanitario. Un elemento, soprattutto, non è più possibile ignorare: una persona aggredisce e minaccia dei professionisti, viene arrestata e, poco dopo, ne viene disposta la liberazione. È legittimo chiedersi quale messaggio arrivi a chi, ogni giorno, lavora nei nostri Pronto Soccorso».

Così Giacomo Sebastiano Canova, presidente di Opi Vicenza (Ordine delle professioni infermieristiche), stigmatizza la notizia resa nota oggi dagli organi d’informazione, secondo la quale un uomo avrebbe provocato lesioni a un medico, minacciato di morte un secondo e tentato di mordere un’infermiera.

Nella nota Opi Vicenza sottolinea come l’Ordine abbia accolto favorevolmente l’introduzione di norme e leggi sempre più stringenti volte a contrastare le aggressioni al personale sanitario, fino a prevedere l’arresto obbligatorio in flagranza per determinate fattispecie, mettendo tuttavia in evidenza che se alla previsione normativa non corrisponde una tutela effettiva, il rischio è che i professionisti continuino a sentirsi soli, nonostante le rassicurazioni delle istituzioni.

«Non conosco gli elementi e le motivazioni alla base della decisione assunta dall’autorità giudiziaria – afferma il presidente Canova -, alla quale non intendiamo sostituirci con giudizi di merito. Tuttavia, rispettare una decisione non significa rinunciare a interrogarsi sulle conseguenze che vicende come questa producono sulla percezione di sicurezza di chi lavora in sanità. La liberazione non equivale all’assenza di conseguenze penali, ma è necessario che chi subisce violenza possa avere fiducia nella capacità del sistema di tutelarlo. Non chiediamo giustizia sommaria, chiediamo che la tutela dei professionisti sanitari non rimanga una promessa. Perché una legge, da sola, non basta: deve tradursi in sicurezza reale».

L’episodio di Bassano – scrive ancora Opi Vicenza – arriva a pochi giorni dalla gravissima aggressione avvenuta a Marostica, dove un infermiere del SUEM 118, impegnato in un intervento di soccorso, si è visto puntare un coltello alla gola. Chiunque si rivolga a un Pronto soccorso ha diritto a ricevere assistenza, anche nelle situazioni di maggiore fragilità o alterazione, ma chi presta quell’assistenza ha lo stesso diritto di lavorare senza essere aggredito, minacciato o terrorizzato.

Nell’esprimere, ancora una volta, piena solidarietà ai professionisti coinvolti nell’aggressione e nel ringraziare gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per riportare la situazione sotto controllo, Opi Vicenza ribadisce la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza nelle strutture sanitarie.