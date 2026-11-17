Tre ragazze incappucciate, una pistola puntata verso una caserma della Polizia e un colpo esploso a salve. È accaduto lunedì 16 novembre, intorno alle 20, davanti alla caserma “Pietro Ilardi” del II Reparto Mobile di Padova, in via D’Acquapendente. Protagoniste tre giovani padovane di 16, 17 e 18 anni, individuate e denunciate dagli agenti poco dopo l’episodio. Secondo gli investigatori, le ragazze sarebbero riconducibili agli ambienti studenteschi vicini ai centri sociali e all’area antagonista.

L’allarme è scattato alle 20.05, quando i poliziotti di guardia hanno sentito uno sparo provenire dall’esterno della struttura. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: tre figure incappucciate, vestite con abiti scuri e larghi, stavano percorrendo la pista ciclabile davanti alla caserma.

Una delle giovani si è fermata nei pressi dell’ingresso carraio, ha estratto dal giubbotto un’arma apparentemente simile a un revolver e l’ha sollevata, puntandola verso l’alto in direzione dell’edificio. Dopo alcuni istanti ha nascosto nuovamente la pistola, mentre le altre due ragazze hanno iniziato ad allontanarsi.

Bloccate poco dopo, sequestrata la pistola a salve

L’intervento degli agenti del Reparto Mobile, affiancati da Digos, Squadra Mobile e Volanti, ha consentito di rintracciare le tre giovani nei pressi dell’incrocio con via Tre Garofani.

Durante il controllo, la diciassettenne ha consegnato spontaneamente l’arma, appoggiandola a terra. Si trattava della riproduzione di un revolver Colt, con canna da quattro pollici, dotato di tappo rosso e caricato con cartucce a salve. La pistola è stata sequestrata.

Le ragazze sono state accompagnate in Questura e, dopo aver informato i genitori, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari.

La pista dei centri sociali e lo sciopero del 20 novembre

Gli accertamenti hanno portato al ritrovamento di una targa in ottone appartenente a un istituto scolastico cittadino, nella disponibilità della sedicenne, e di un fumogeno.

Gli elementi raccolti hanno indotto la Questura a ricondurre le tre giovani al contesto studentesco vicino ai centri sociali e all’area antagonista padovana. Un’ipotesi investigativa che viene valutata anche alla luce delle manifestazioni annunciate in occasione dello sciopero generale di venerdì 20 novembre.

Non è stata tuttavia accertata una finalità politica specifica dello sparo né un collegamento diretto con le iniziative previste nei prossimi giorni.

Tre denunce e possibili misure di prevenzione

Al termine degli accertamenti, le tre ragazze sono state denunciate, in concorso, per procurato allarme e minaccia grave aggravata dall’uso dell’arma nei confronti di un Corpo dello Stato. Alla sedicenne è stata contestata anche la ricettazione per il possesso della targa scolastica.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre attivato la Divisione Polizia Anticrimine per valutare l’adozione dell’avviso orale nei confronti delle tre giovani.

Odorisio ha definito l’accaduto un «episodio grave ed inquietante», sottolineando come il gesto avrebbe potuto provocare conseguenze serie anche per le stesse protagoniste, considerata la reazione che una minaccia apparentemente armata contro una struttura della Polizia avrebbe potuto determinare.

Il questore ha infine richiamato l’importanza del ruolo educativo della famiglia e delle altre realtà che accompagnano la crescita dei giovani, invitando a una riflessione sulla gravità di comportamenti di questo genere.

Per le tre ragazze resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.