A trentacinque anni dal duplice omicidio che sconvolse Vicenza, arriva una nuova conferma giudiziaria. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la condanna all’ergastolo per Umberto Pietrolungo, 59 anni, originario di Cetraro, in provincia di Cosenza, riconosciuto responsabile dell’uccisione dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi, assassinati nel febbraio del 1991.

La decisione, arrivata lunedì 16 novembre, conferma la sentenza pronunciata nel settembre 2025 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, che aveva inflitto all’imputato la massima pena.

Un delitto rimasto irrisolto per oltre trent’anni, fino alla svolta arrivata grazie al Dna. Per decenni gli investigatori non erano riusciti a individuare il responsabile dell’omicidio dei due coniugi vicentini. A riaprire concretamente la strada verso la soluzione del caso è stata una traccia biologica isolata dalla Polizia Scientifica nel 2012.

Quel reperto, conservato e successivamente sottoposto a nuove comparazioni, si è rivelato determinante nel 2023. Il profilo genetico è infatti risultato compatibile con quello acquisito durante le indagini su una sparatoria avvenuta in Calabria nel 2022.

Un collegamento inatteso tra due vicende criminali, separate da oltre trent’anni e centinaia di chilometri, che ha permesso agli investigatori di risalire all’identità dell’uomo ritenuto responsabile del duplice delitto.

La svolta nel 2023, poi la condanna all’ergastolo

La corrispondenza genetica ha consentito di imprimere una svolta decisiva alle indagini su uno dei casi di cronaca nera rimasti a lungo senza soluzione nel Vicentino.

Gli elementi raccolti hanno portato al procedimento giudiziario nei confronti di Pietrolungo, già detenuto per una precedente condanna. Nel settembre 2025 è arrivata la sentenza di primo grado, con la condanna all’ergastolo per l’uccisione di Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi.

La difesa dell’imputato, affidata agli avvocati Marco Bianco, Giuseppe Bruno e Matilde Greselin, ha affrontato il giudizio davanti alla Corte d’Appello di Venezia, che ha confermato la pena.

La vicenda rappresenta un esempio di come l’evoluzione delle tecniche di analisi genetica e la conservazione dei reperti possano permettere di riaprire indagini anche a distanza di molti decenni.

Per il duplice omicidio del 1991 arriva dunque una seconda condanna all’ergastolo, dopo trentacinque anni di attesa. La sentenza d’appello non è ancora definitiva, essendo possibile un eventuale ricorso in Cassazione.