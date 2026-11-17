Umberto Baldo

C’è una notizia che meriterebbe qualche riflessione in più rispetto alle solite polemiche di casa nostra.

Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia hanno reso noto che intendono aprire, entro il 2027, un centro per i rimpatri in Ruanda.

Non si tratta ancora di un accordo operativo definitivo, ma dell’avvio di un progetto comune che potrebbe segnare un cambiamento importante nella politica migratoria europea.

L’idea è trasferire in un Paese terzo cittadini stranieri ai quali sia stato definitivamente negato il diritto di soggiornare nell’Unione, e che non possano essere rimpatriati nei Paesi d’origine.

Il progetto prevede strutture nelle quali queste persone potrebbero integrarsi nella società ruandese, oppure scegliere il ritorno volontario nel proprio Paese o in un altro Stato nel quale abbiano diritto di entrare.

C’è poi un particolare politicamente tutt’altro che secondario.

Bruxelles ha accolto favorevolmente l’iniziativa, confermando che essa rientra nella nuova impostazione europea sui rimpatri.

E non ha neppure escluso un sostegno finanziario dell’Unione. Per ora il conto degli hub spetterà ai cinque Governi partecipanti, ma la Commissione si è detta disponibile a valutare, caso per caso, un contributo europeo per alcune delle cosiddette misure di accompagnamento.

Insomma, adesso l’Europa non si limita a guardare, e pur lasciando agli Stati la responsabilità dell’operazione, potrebbe partecipare anche alle spese.

È un segnale politico importante: la gestione dei rimpatri non viene più considerata soltanto una responsabilità nazionale, ma una questione che riguarda l’intera Unione.

In altre parole; l’Europa sta faticosamente cercando di costruire una politica comune dei rimpatri; non soltanto una politica comune dell’accoglienza.

Naturalmente la notizia ha immediatamente riacceso il dibattito.

Le Oganizzazioni umanitarie hanno sollevato obiezioni sulla sicurezza del Ruanda, sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla reale volontarietà di un eventuale trasferimento.

Sono questioni serie, che non possono essere liquidate con una scrollata di spalle.

E senza dubbio il Ruanda non è esattamente la Svizzera africana quanto a garanzie democratiche e libertà civili.

Quello che mi interessa, tuttavia, è soprattutto il significato politico della notizia.

Perché cinque Governi europei, fra i quali quello tedesco e quello danese, stanno cercando una risposta ad un problema che da troppo tempo accompagna il dibattito sull’immigrazione: che cosa fare con le persone che non hanno diritto di rimanere in Europa e che i loro Paesi d’origine non vogliono riprendere?

È una domanda tutt’altro che secondaria.

Se un provvedimento definitivo di espulsione non viene eseguito, che valore ha?

Se uno Stato non riesce ad allontanare chi non ha titolo per soggiornare sul proprio territorio, non rischia di trasformare le proprie leggi in semplici dichiarazioni d’intenti?

Non è una questione di destra o di sinistra. È una questione di credibilità delle Istituzioni.

E qui, inevitabilmente, arriviamo all’Italia e alla vicenda dei centri in Albania.

Quando Giorgia Meloni presentò quell’accordo come una svolta nella gestione dei flussi migratori, il Governo non lesinò annunci e promesse.

Poi sono arrivati gli ostacoli giudiziari, le difficoltà operative, i costi elevati, e risultati decisamente inferiori alle aspettative.

Non credo si debba difendere l’operazione albanese soltanto perché l’ha voluta il governo Meloni.

Sarebbe un modo piuttosto infantile di fare politica.

Ma neppure si può sostenere che l’idea di cercare soluzioni fuori dai confini dell’Unione sia diventata improvvisamente illegittima perché proposta da un governo di destra.

Adesso ci stanno provando cinque Paesi europei, e non tutti sono governati da conservatori o presunti “fascisti”.

La Danimarca, per esempio, è guidata dalla socialdemocratica Mette Frederiksen.

E anche questo dovrebbe suggerirci che il problema ha ormai superato i tradizionali confini fra destra e sinistra.

In Italia, invece, le reazioni della sinistra finora sono state prevalentemente negative verso qualsiasi forma di espulsione di clandestini, anche quelli che delinquono.

E così alla fine resta senza risposta la domanda: che cosa proponiamo concretamente per chi ha ricevuto un diniego definitivo alla domanda d’asilo, non ha titolo per rimanere in Europa, e non può essere rimpatriato perché il Paese d’origine non lo accetta?

Perché se non va bene l’Albania, se non va bene il Ruanda, se non vanno bene i centri di rimpatrio, e se ogni forma di esternalizzazione viene considerata una violazione dei diritti, alla fine rimane una sola strada: lasciare che queste persone restino comunque in Europa.

Non so se questa sia davvero la posizione ufficiale di tutta la sinistra italiana.

Ma ho l’impressione che una parte consistente del suo mondo politico e culturale fatichi ad accettare un principio elementare: l’accoglienza non può essere un diritto illimitato e indipendente dalle regole che una comunità democratica si è data.

E non basta evocare l’integrazione.

L’integrazione è un obiettivo fondamentale, ma presuppone che ci sia un titolo per restare. Non può diventare la risposta automatica anche quando quel titolo è stato definitivamente negato.

Vorrei essere chiaro su un punto. Non sono fra quelli che pensano che basti costruire qualche centro in Africa per risolvere il problema dell’immigrazione.

E non credo neppure che la difesa delle frontiere autorizzi a sospendere i diritti fondamentali delle persone.

Ma uno Stato democratico deve poter decidere chi può soggiornare sul proprio territorio, e deve avere strumenti efficaci per dare esecuzione alle proprie decisioni.

Altrimenti non è più il diritto a governare l’immigrazione, ma l’impossibilità di applicarlo.

La vera sfida europea è trovare un equilibrio fra tre esigenze che non dovrebbero essere in contraddizione: proteggere chi ha diritto all’asilo, integrare chi può legittimamente restare e rimpatriare, sia pure nel rispetto della dignità umana, chi non ha titolo per farlo.

Non è una posizione particolarmente rivoluzionaria.

È semplicemente il tentativo di tenere insieme umanità, responsabilità e legalità.

E forse è proprio questo che manca da troppo tempo al dibattito italiano: meno dichiarazioni di principio, meno propaganda, e qualche risposta concreta in più.

Perché governare l’immigrazione significa anche assumersi la responsabilità delle decisioni difficili.

Quelle che non portano applausi nelle piazze, ma che uno Stato, ed una classe politica chiamata a governare, non può permettersi di evitare.

Umberto Baldo