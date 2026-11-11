Operativo il nuovo hub di ricarica per gli autobus elettrici di SVT Vicenza, realizzato da Magis Smart

Vicenza, 11 novembre 2026 – SVT continua a investire sulla mobilità elettrica: è stata presentata ufficialmente, nel deposito degli autobus in via Fusinieri, la nuova infrastruttura di ricarica, realizzata da SVT tramite un appalto finanziato al 100% con fondi PNRR NEXT GENERATION EU ottenuti dal Comune di Vicenza e assegnato ad un raggruppamento temporaneo d’imprese con capogruppo da Magis Smart.

Il sistema si compone di 7 colonne di ricarica, di cui 3 con doppia presa, per un totale di 10 punti di ricarica complessivamente disponibili. Potenzialmente, la nuova stazione di ricarica consente dunque di ricaricare simultaneamente tutti i mezzi “full electric” in servizio nella rete urbana di Vicenza (6 autobus da 8 metri per il servizio CentroBus e 4 mezzi da 12 metri per il servizio ordinario).

La nuova stazione di ricarica, ultimata già dal mese di giugno 2026, consente di ricaricare gli autobus garantendo standard nettamente più elevati di efficienza e capacità operativa rispetto ai caricatori portatili utilizzati in precedenza.

Ogni colonnina ha infatti una potenza di 100 kW consente la ricarica completa degli autobus in circa 2 ore: attività che viene svolta a fine turno, dunque senza limitare l’operatività dei mezzi.

A garantire l’approvvigionamento di energia è una cabina di media tensione che è stata appositamente realizzata e installata all’interno del deposito di SVT.

«Si tratta di un investimento importante – sottolinea il presidente di SVT Marco Sandonà – che conferma l’impegno dell’Azienda in favore della mobilità elettrica. Voglio ricordare che sulle reti urbane già da diversi anni SVT utilizza esclusivamente mezzi a metano, che rispetto a un motore diesel riduce le emissioni di particolato in misura significativa. Con l’utilizzo crescente di mezzi elettrici l’Azienda sta compiendo un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale del trasporto pubblico locale, in quanto come noto si vengono a eliminare del tutto le emissioni allo scarico. Non solo, gli autobus elettrici sono anche estremamente silenziosi e con vibrazioni ridotte, permettendo così un’esperienza di viaggio di qualità superiore. Per queste ragioni, SVT guarda con attenzione alla possibilità di ulteriori ampliamenti futuri della flotta elettrica, tanto è vero che SVT ha già in corso la gara per la realizzazione di ulteriori punti di ricarica nei depositi di Schio, Vicenza e Romano d’Ezzelino nell’ambito del progetto finanziato con fondi europei a valere sul PR Veneto FESR 2021-2027 Azione 2.8.2. In parallelo, inoltre, l’elettrificazione della rete urbana di Vicenza farà un ulteriore salto di qualità con l’introduzione futura della BRT, che utilizzerà come noto mezzi completamente elettrici anche se con una modalità e infrastruttura di ricarica differente, basata sulla tecnologia flash charging”.

Gli autobus elettrici in servizio nella rete urbana di Vicenza consentono un risparmio annuo sulle emissioni pari a circa 60 tonnellate di CO2 ciascuno, rispetto a mezzi equivalenti con motore a combustione.

«Questo intervento, al pari della messa in servizio di 10 autobus elettrici, dà una spinta importante all’elettrificazione della flotta di SVT – commenta l’assessore alla mobilità del Comune di Vicenza Cristiano Spiller -. Grazie a un finanziamento PNRR complessivo di 7 mln di euro, tra mezzi e infrastruttura di ricarica, ottenuto dal Comune di Vicenza e che ha visto SVT come soggetto attuatore, la società può guardare ora con maggior fiducia alla transizione verso l’elettrico. Un percorso che ci porterà, con l’arrivo in città della prima linea BRT, a un servizio più sostenibile, moderno, confortevole, capace di intercettare sempre più utenti e di rendere la città sempre più accessibile. Un percorso che un’amministrazione che crede nel trasporto pubblico ha il dovere di accompagnare e sostenere con coerenza e determinazione».

«Come Provincia, crediamo fermamente che la transizione verso un trasporto pubblico a zero emissioni sia una priorità assoluta per migliorare la qualità dell’aria e della vita dei nostri cittadini – dichiaraMarco Zocca, consigliere della Provincia di Vicenza con delega al trasporto pubblico -. L’investimento i mezzi elettrici e sulle relative stazioni di ricarica dimostra una visione strategica e di lungo respiro, resa possibile dalla sinergia tra enti e dall’efficace utilizzo dei fondi del PNRR. Continueremo a supportare Comuni vicentini e le aziende del territorio in questo virtuoso percorso di rinnovamento della flotta, affinché il trasporto pubblico locale diventi sempre più sostenibile, efficiente e attrattivo per gli utenti».

«Questo hub è un esempio concreto di come competenze progettuali, impiantistiche ed energetiche possano accelerare la transizione ecologica delle nostre città, in linea con l’obiettivo dichiarato di Gruppo Magis per i territori”, ha dichiarato Alessandro Russo, consigliere delegato del Gruppo Magis. “Per Magis Smart è un intervento significativo sul piano tecnico e strategico: conferma il nostro ruolo di partner qualificato per Pubbliche Amministrazioni e aziende di trasporto nella realizzazione di infrastrutture innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi del PNRR e con i percorsi di decarbonizzazione nazionali ed europei. Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere più sostenibile il trasporto pubblico di Vicenza», ha aggiunto Barbara Biondani, consigliere delegato di Magis Smart.