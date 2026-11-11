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11 Novembre 2026 - 18.17

Zecchinato: “La Valsugana non può aspettare: con Anas per concludere i cantieri nei tempi previsti”

Nicoletta Ugolini
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Venezia, 11 novembre 2026 – Oggi pomeriggio l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, ha effettuato un sopralluogo con Anas sui cantieri della SS 47 “della Valsugana”, a Valbrenta, per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e sui tempi di conclusione.“La Valsugana è un’arteria strategica per residenti, pendolari e imprese e servono tempi certi – dichiara Zecchinato –. Sui viadotti Bastianassi, dove i lavori sono al 50% circa, ci sono stati rallentamenti per imprevisti tecnici e difficoltà dell’impresa. Anas ha intrapreso le necessarie iniziative sul piano amministrativo e legale per superare questa situazione e consentire il completamento delle lavorazioni sulla carreggiata in direzione Trento. L’obiettivo condiviso è ripristinare la piena circolazione entro le festività natalizie con due corsie per senso di marcia, se la procedura giudiziaria in corso lo consentirà. Le ulteriori lavorazioni sull’altra carreggiata saranno programmate nel 2027. Ringrazio il Responsabile della Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia di Anas, Ettore de la Grennelais, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Regione e Anas stanno lavorando in stretta collaborazione per superare le criticità e ridurre i disagi per chi percorre ogni giorno questa strada”.“Per quanto riguarda le barriere di sicurezza, nel tratto dal confine nord di Valbrenta fino al Trentino-Alto Adige, tra il km 57+300 e il km 73+000, l’appalto è all’80% circa e la conclusione è prevista entro la fine del 2026 – prosegue l’assessore –. Sono in corso la posa delle barriere laterali e il consolidamento delle scarpate. Le prossime lavorazioni interesseranno il tratto verso Bassano, tra il km 60+950 e il km 59+600, con interventi per brevi segmenti e circolazione sempre garantita nei due sensi. Regione e Anas lavorano insieme perché i cantieri procedano senza ulteriori ritardi, restituendo agli automobilisti condizioni di circolazione più agevoli e sicure”.

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