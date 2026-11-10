Cortina, Faloria Spa frena: «Nessun fast food in quota», ma sei prodotti Kfc nel bar del rifugio

BELLUNO 10 NOVEMBRE 20267 – Sul monte Faloria, sopra Cortina d’Ampezzo, non nascerà nessun fast food. Lo afferma Faloria Spa, la società che gestisce impianti e comprensorio, dopo le polemiche seguite all’annuncio dell’accordo tra il colosso americano Kfc e Super G, la società che gestisce il rifugio Faloria.

Il consiglio di amministrazione, riunito oggi, precisa in una nota che il rendering con la personalizzazione degli spazi esterni del rifugio è stato diffuso senza essere condiviso né approvato dal cda. Faloria Spa, aggiunge, non ha mai autorizzato interventi estetici o architettonici sull’edificio, che manterrà quindi il suo aspetto attuale.

Per il direttore generale Renzo Minella il rifugio è «un luogo simbolico», parte della storia e dell’identità del comprensorio: la società ha il dovere di tutelarne l’architettura e il rapporto con il paesaggio, e su questo «non ci sono margini di ambiguità».

I prodotti Kfc arriveranno comunque, ma solo al piano terra, nel bar-caffetteria. Il ceo di Super G Andrea Baccuini spiega che, limitatamente ai prodotti da consumo veloce, saranno introdotti sei articoli Kfc, mantenendo un’offerta tradizionale e ampliata come in passato.