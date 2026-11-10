Tribunale della Pedemontana, la netta contrarietà del sindaco di Vicenza

VICENZA 10 NOVEMBRE 2026 -“L’impegno che era stato assunto negli anni scorsi era quello che il Tribunale della Pedemontana non avrebbe toccato minimamente il personale dei palazzi di giustizia di Vicenza, Padova e Treviso. – dichiara il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – Invece, la legge che in questo momento è in discussione alle Camere dice esattamente il contrario, e cioè che tutto il personale del Tribunale della Pedemontana andrà recuperato togliendolo ai tre tribunali limitrofi. Questo significa mettere in ginocchio tre tribunali importanti del Veneto che sono già in enorme difficoltà.Facciamo un appello al governo e al Parlamento, chiedendo di bloccare questa norma. Non ha alcun senso portare avanti questo provvedimento, per motivi politici che non hanno nulla a che fare con l’organizzazione della giustizia.La giustizia deve funzionare e deve funzionare per tutti i cittadini: tutti vediamo cosa significa avere processi che durano anni e anni. Un provvedimento approvato in questo modo porterà soltanto a un peggioramento della situazione».