PFAS nei prodotti agroalimentari, il Ministero dell’Ambiente e l’ULSS 8 rispondono alla segnalazione

VICENZA 10 NOVEMBRE 2026 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’ULSS 8 Berica hanno dato riscontro alla documentazione sulla possibile presenza di PFAS nei prodotti agroalimentari locali trasmessa dal presidente del consiglio comunale, delegato alla salute e al benessere, Massimiliano Zaramella. Le risposte forniscono elementi sui controlli ambientali e alimentari, sulla sorveglianza sanitaria della popolazione e sulle competenze degli enti coinvolti, indicando gli interlocutori e gli strumenti per proseguire gli approfondimenti.La vicenda nasce dall’incontro pubblico «La cultura dell’acqua a Vicenza nell’era dei PFAS e nel post-Miteni», organizzato dal Comune il 6 luglio al Centro civico di via Turra. In quell’occasione Zaramella aveva ricevuto una documentazione comprendente un referto di laboratorio relativo a un campione di uova, una tabella datata 9 aprile 2021 e una copia dell’allegato B alla deliberazione regionale n. 706 del 14 giugno 2022, relativo al piano di sorveglianza dei PFAS nei prodotti agroalimentari delle zone rossa e arancione.Il presidente del consiglio comunale aveva quindi trasmesso il materiale alle istituzioni competenti per le necessarie verifiche. La Prefettura di Vicenza aveva inoltrato la segnalazione al Ministero dell’Ambiente il 24 luglio. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque del Ministero ha risposto con una nota del 15 ottobre. Il Dipartimento di prevenzione dell’ULSS 8 Berica ha fornito il proprio riscontro con una nota del 10 novembre.«Ringrazio la Prefettura per aver raccolto e trasmesso la segnalazione, il Ministero dell’Ambiente per il riscontro e l’ULSS 8 per gli approfondimenti e la disponibilità manifestata – dichiara il consigliere delegato alla salute e benessere Massimiliano Zaramella –. Le risposte aiutano a inquadrare meglio la questione, individuando gli elementi che richiedono ulteriori verifiche e le competenze delle istituzioni coinvolte. È importante distinguere una segnalazione da un accertamento scientifico e assicurare che ogni elemento meritevole di attenzione venga approfondito. Vogliamo andare a fondo e raccogliere tutte le informazioni utili».Nella propria risposta il Ministero dell’Ambiente precisa che i tenori massimi dei contaminanti negli alimenti sono disciplinati dal Regolamento europeo 2023/915 e che la relativa competenza fa capo al Ministero della Salute. Richiama inoltre l’approccio “One Health”, che riconosce la stretta connessione tra salute umana, salute animale e ambiente.Per gli aspetti di propria competenza, la Direzione generale del Ministero dell’Ambiente ricostruisce il quadro normativo relativo alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, gli standard di qualità ambientale e le iniziative intraprese per contrastare l’inquinamento da PFAS. La nota fornisce un inquadramento delle competenze e degli strumenti disponibili, senza esprimere una valutazione sui risultati analitici della documentazione trasmessa.Tra gli elementi richiamati figurano le competenze delle Regioni e delle Province autonome nel monitoraggio dei corpi idrici e gli strumenti per definire valori limite allo scarico in funzione degli obiettivi di qualità delle acque. Il Ministero illustra anche le novità della direttiva europea 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, per il cui recepimento riferisce di essere impegnato: tra queste, il controllo dei microinquinanti organici, compresi i PFAS, in ingresso e in uscita dagli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati con oltre 10 mila abitanti equivalenti, secondo le condizioni previste dalla direttiva.Per le acque destinate al consumo umano, la nota ricorda la possibilità per l’autorità sanitaria locale — nel territorio vicentino l’ULSS 8 Berica, attraverso il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione — di adottare valori più restrittivi per i parametri “somma di PFAS” e “somma di 4 PFAS”, sentite l’autorità sanitaria regionale e l’Istituto superiore di sanità. Una possibilità prevista in specifiche circostanze territoriali, tenendo conto in particolare dell’esposizione pregressa della popolazione.Il Ministero presenta inoltre il progetto nazionale di monitoraggio, studio e ricerca sui PFAS, finanziato con 2,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027, che coinvolge ISPRA, CNR-IRSA, Istituto superiore di sanità ed ENEA, con il contributo della rete delle agenzie ambientali.«L’approccio One Health è particolarmente importante per affrontare la contaminazione da PFAS – sottolinea Zaramella –. La salute delle persone è legata alla qualità dell’acqua, del suolo e dell’ambiente, così come alla sicurezza delle produzioni alimentari. Per questo occorre un lavoro coordinato tra istituzioni ed enti sanitari e ambientali, che permetta di mettere insieme dati e conoscenze».La risposta dell’ULSS 8 approfondisce la situazione segnalata in via Carpaneda. L’Azienda sanitaria riferisce che nell’area erano state riscontrate concentrazioni di PFAS superiori ai livelli di performance regionali nell’acqua di un pozzo privato con profondità dichiarata di 30 metri. A seguito di questi risultati era stata emessa un’ordinanza sindacale che vietava l’utilizzo dell’acqua per finalità zootecniche e per eventuale consumo umano. Un successivo campionamento di latte, precisa l’ULSS, non aveva evidenziato la presenza di PFAS.Per il campione di uova oggetto della segnalazione, i Servizi veterinari hanno manifestato la disponibilità a effettuare campionamenti ufficiali nell’allevamento privato interessato, per verificare i risultati rispetto a quanto riportato nel rapporto di prova del 27 febbraio 2024.«Accolgo positivamente questa disponibilità – prosegue Zaramella –. I campionamenti ufficiali consentono di approfondire la segnalazione secondo le procedure previste e di acquisire elementi aggiornati e scientificamente verificabili. Ritengo opportuno dare seguito a questa possibilità».L’ULSS chiarisce inoltre che, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione Veneto e Istituto superiore di sanità per la sorveglianza delle filiere agroalimentari, i campionamenti effettuati nel territorio comunale di Vicenza hanno finora interessato esclusivamente allevamenti commerciali e non allevamenti rurali.Campionamenti di uova presso allevamenti rurali sono stati invece svolti nell’Area Rossa, nei territori tra Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo. In tutti i campioni analizzati, compresi quelli provenienti da siti nei quali era stata riscontrata la presenza di PFAS nell’acqua dei pozzi utilizzata per abbeverare gli animali, non sono stati rilevati superamenti dei limiti previsti dal Regolamento europeo 2023/915.Secondo quanto precisato dall’ULSS, l’Istituto superiore di sanità definisce gli indirizzi dei piani regionali di campionamento delle matrici alimentari e li trasmette alla Regione, che provvede alla ripartizione territoriale sulla base della valutazione del rischio.«Queste informazioni aiutano a comprendere come siano stati organizzati i controlli – aggiunge Zaramella –. I risultati degli allevamenti rurali dell’Area Rossa sono un elemento conoscitivo utile, ma non possono essere automaticamente estesi ad altri territori. Chiederemo alla Regione una valutazione sull’adeguatezza della programmazione dei campionamenti, considerando le caratteristiche ambientali del territorio vicentino e le eventuali situazioni di esposizione che riguardano gli allevamenti rurali».Un altro tema affrontato dall’ULSS è la sorveglianza sanitaria della popolazione. La nota riferisce che la popolazione attualmente coinvolta nel biomonitoraggio risiede nelle aree classificate come Rossa, Arancione, Gialla e Verde e che la classificazione e l’individuazione delle persone interessate derivano da specifiche deliberazioni regionali e dalle evidenze scientifiche disponibili.L’Azienda sanitaria precisa che eventuali modifiche ai criteri di accesso e all’ambito territoriale del piano devono essere valutate e decise dagli organi regionali competenti. Ricorda inoltre le modifiche intervenute dal 2017, tra cui l’ampliamento della Zona Rossa e l’estensione della possibilità di partecipare al piano ai residenti della Zona Arancione.«Prendo atto delle precisazioni dell’ULSS e ritengo necessario proseguire il confronto con gli uffici regionali competenti – osserva Zaramella –. Occorre verificare se gli attuali criteri di individuazione della popolazione da sottoporre a biomonitoraggio siano adeguati alle evidenze ambientali disponibili e alle caratteristiche del territorio. La richiesta è che ogni eventuale situazione di esposizione meritevole di approfondimento venga valutata dagli organismi competenti, sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche».L’attività si inserisce nel percorso che Zaramella, consigliere con delega a salute e benessere, porta avanti anche attraverso il proprio impegno nell’Osservatorio comunale sul rischio PFAS e il coordinamento del Tavolo permanente di promozione della salute e del benessere del Comune di Vicenza.«Il lavoro dell’Osservatorio e del Tavolo parte dalla conoscenza dei fattori ambientali che incidono sulla salute, dalla prevenzione e dalla condivisione delle informazioni – conclude Zaramella –. In questo percorso è fondamentale il contributo dei cittadini, dei comitati e delle associazioni: le loro segnalazioni e l’attenzione al territorio aiutano a far emergere situazioni che meritano di essere approfondite. Le risposte ricevute sono un passo avanti e ci permettono di proseguire il confronto con i Ministeri interessati, la Regione e l’ULSS 8, dando seguito alla disponibilità per i campionamenti e chiedendo gli approfondimenti sui controlli agroalimentari e sul biomonitoraggio. Dobbiamo mantenere la massima attenzione e sollecitare ciascun ente a fare quanto di propria competenza. Mettere in comune dati e conoscenze e informare i cittadini è essenziale per tutelare al meglio la salute della popolazione».