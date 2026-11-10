Israele, il dopo Netanyahu parla anche arabo

Umberto Baldo

Quando si parla del futuro del Medio Oriente, siamo abituati a concentrarci su Netanyahu, Hamas, Iran, Hezbollah, palestinesi e Stati Uniti.

C’è però un protagonista della politica israeliana che meriterebbe molta più attenzione: la minoranza araba che vive all’interno di Israele e che, dopo le ultime elezioni, potrebbe diventare determinante per la formazione del nuovo governo.

Partiamo dai numeri.

Nelle elezioni del 27 ottobre il Likud di Benjamin Netanyahu ha ottenuto 27 seggi, ma l’intero blocco che lo sostiene si è fermato a 53, ben lontano dai 61 necessari per avere la maggioranza nella Knesset, il Parlamento israeliano.

Il fronte che si oppone a Netanyahu, guidato da Gadi Eisenkot, ha conquistato 48 seggi.

Ma c’è una terza componente: i Partiti arabi, che complessivamente hanno ottenuto 19 deputati.

Un risultato importante, quasi il doppio rispetto alle precedenti elezioni.

Facciamo due conti: se i 48 deputati dell’ attuale opposizione ed i 19 arabi si mettessero insieme, arriverebbero a 67 voti.

Una solida maggioranza parlamentare.

Semplice? Neanche per sogno. Perché i Partiti arabi non sono tutti uguali e soprattutto non hanno la stessa idea del rapporto con lo Stato israeliano.

Il primo protagonista è Ra’am, il partito guidato da Mansour Abbas, che ha conquistato 8 seggi.

Abbas è un personaggio interessante. Il suo Partito ha radici islamiste, ma la sua strategia politica è decisamente pragmatica.

La sua convinzione è che gli arabi israeliani, invece di limitarsi a protestare contro i governi di Gerusalemme, debbano partecipare alle decisioni politiche e ottenere risultati concreti.

Nel 2021 fece una scelta storica, entrando nella coalizione di governo guidata da Naftali Bennett e Yair Lapid.

Fu la prima volta che un partito arabo indipendente partecipava formalmente a una coalizione governativa israeliana.

Abbas non diventò per questo sionista e non rinunciò alle rivendicazioni palestinesi.

Semplicemente comprese che per ottenere più risorse per le proprie comunità, migliorare scuole, infrastrutture e servizi pubblici, e contrastare la criminalità, era più utile sedersi al tavolo del Governo che restarne fuori.

Una scelta di realpolitik, insomma.

Diversa è la posizione della Lista Comune, che ha ottenuto 11 seggi.

Si tratta di un’alleanza di tre formazioni: Hadash, di sinistra e con radici comuniste; Ta’al, guidata da Ahmad Tibi; e Balad, di orientamento nazionalista palestinese.

Sono partiti che rivendicano i diritti della popolazione araba, contestano l’occupazione dei territori palestinesi e sostengono la nascita di uno Stato palestinese.

La loro disponibilità a collaborare con un governo israeliano è molto più limitata.

Possono eventualmente sostenerlo dall’esterno, ma non intendono assumersi direttamente la responsabilità di un esecutivo che potrebbe proseguire le operazioni militari a Gaza o mantenere le attuali politiche nei territori occupati.

Ecco quindi la prima differenza da capire: Mansour Abbas punta alla partecipazione ed alla negoziazione, la Lista Comune preferisce mantenere una maggiore distanza politica.

La questione, però, non riguarda esclusivamente la disponibilità dei Partiti arabi a collaborare con gli ebrei israeliani.

Riguarda anche la disponibilità di questi ultimi ad accettare una collaborazione politica con i rappresentanti della minoranza araba.

Ricordiamo che gli arabi costituiscono circa un quinto della popolazione israeliana. Sono cittadini dello Stato, votano, eleggono i propri rappresentanti e partecipano alla vita parlamentare.

Eppure, quando i loro voti diventano decisivi per la formazione di un governo, una parte consistente della politica israeliana considera problematica questa eventualità.

Lo stesso Eisenkot, ex capo di Stato maggiore, ed oggi incaricato di tentare di formare il nuovo governo, deve fare i conti con queste contraddizioni.

Il suo blocco dispone soltanto di 48 deputati e ha bisogno di altri voti.

Ma le resistenze sono forti. Anche tra i suoi alleati ci sono esponenti che rifiutano un governo sostenuto dai Partiti arabi.

Il risultato è un curioso paradosso: 19 deputati possono essere determinanti per la maggioranza parlamentare, ma il loro coinvolgimento continua a suscitare forti obiezioni.

Certo Eisenkot potrebbe tentare in alternativa di coinvolgere i due partiti dell’ebraismo ultraortodosso, Shas e United Torah Judaism. Insieme dispongono di 13 seggi. Sommando questi ai 48 dell’opposizione si arriverebbe esattamente a 61.

Ma ci sono ostacoli considerevoli, soprattutto sulla questione dell’esenzione dal servizio militare degli studenti ultraortodossi.

Tornando ai partiti arabi, balza agli occhi che si tratta di una questione che riguarda anche il futuro del Medio Oriente

Non vorrei che questa vicenda fosse considerata soltanto un problema di numeri parlamentari.

La questione è più profonda.

I partiti arabi israeliani rappresentano una popolazione che ha una propria identità nazionale, culturale e linguistica, ma che vive all’interno dello Stato di Israele e ne rivendica i diritti di cittadinanza.

Non sono Hamas, non sono l’Autorità palestinese e non rappresentano automaticamente i palestinesi di Gaza o della Cisgiordania.

Sono una realtà politica distinta.

Naturalmente, questo non significa che abbiano abbandonato le rivendicazioni palestinesi.

Ma dimostra che all’interno della stessa popolazione araba esistono sensibilità e strategie differenti.

Ed è proprio qui che si apre una questione interessante.

Israele non potrà costruire un equilibrio regionale duraturo ignorando il problema della convivenza con la propria minoranza araba.

La sua superiorità militare può condizionare gli equilibri mediorientali, ma non può sostituire una politica interna capace di garantire partecipazione e diritti.

Allo stesso tempo, i rappresentanti arabi devono decidere se vogliono limitarsi a contestare le scelte dei governi israeliani oppure assumersi, almeno in parte, la responsabilità di concorrere alla loro formazione.

Non è una scelta semplice, soprattutto dopo il 7 ottobre e tutto quello che ne è seguito.

Ma è una scelta che potrebbe avere conseguenze ben oltre i confini israeliani.

Da liberale, considero la partecipazione politica delle minoranze uno degli elementi fondamentali di una democrazia matura.

Naturalmente, nessuno può pretendere che vengano ignorate le questioni di sicurezza nazionale o che si accettino posizioni incompatibili con la convivenza democratica.

Ma il principio deve valere per tutti: non si può chiedere ai cittadini arabi di partecipare alla vita dello Stato soltanto quando servono i loro voti, per poi considerarli inaffidabili quando quei voti diventano decisivi.

Il dopo Netanyahu non sarà necessariamente una svolta verso la pace con i palestinesi.

E non sappiamo ancora se Eisenkot riuscirà a formare un governo.

Ma una cosa è già emersa dalle urne: i partiti arabi non sono più una presenza che la politica israeliana può permettersi di ignorare.

E forse, per il futuro di Israele, questa è una delle novità più importanti da osservare.

Umberto Baldo