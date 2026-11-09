Cornedo, Galleria Serenissima chiusa per tre giorni: verifiche strutturali e deviazioni al traffico

Da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre la Galleria Serenissima di Cornedo Vicentino sarà interessata da una serie di indagini tecniche che comporteranno la chiusura al traffico nelle ore diurne. L’intervento, promosso da Vi.abilità Srl lungo la SP 133 “Recoaro Variante di Cornedo”, prevede un investimento stimato di circa 100mila euro.

Le operazioni comprendono indagini geognostiche e prove strutturali finalizzate a verificare le condizioni dell’infrastruttura e a raccogliere i dati necessari per programmare futuri interventi di manutenzione straordinaria.

La circolazione sarà sospesa dalle 8.30 alle 16.30 nelle giornate di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 novembre. La chiusura interesserà il tratto compreso tra la rotatoria sud, identificata con il numero 95, e quella nord, numero 93. Entrambe le rotatorie rimarranno escluse dal provvedimento.

Durante le ore di chiusura, gli automobilisti dovranno seguire i percorsi alternativi predisposti in entrambe le direzioni, attraverso via Monte Cengio, via Monte Pasubio e via Maglio di Sopra.

Le verifiche rientrano nel programma di monitoraggio delle infrastrutture stradali della Provincia di Vicenza e consentiranno di ottenere un quadro aggiornato dello stato della galleria, individuando le eventuali necessità di intervento per garantirne sicurezza e funzionalità.

Vi.abilità invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, rispettare le deviazioni e tenere conto delle modifiche alla viabilità nella programmazione degli spostamenti, soprattutto durante gli orari di maggiore traffico.