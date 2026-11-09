Veneto – Spray al peperoncino per seminare il panico alla festa e strappare collanine: tre giovani denunciati

Spray al peperoncino spruzzato tra la folla per creare confusione e approfittarne per strappare le collanine dal collo dei partecipanti. È quanto accaduto nella notte di sabato 7 novembre alle Gallerie Mercatali di Verona, durante un evento serale particolarmente affollato. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato tre giovani di 20 e 21 anni, mentre gli agenti hanno recuperato complessivamente dodici collanine.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avrebbero utilizzato lo spray urticante per provocare il panico tra le persone presenti. Approfittando della confusione e dell’elevato numero di partecipanti, avrebbero quindi strappato con violenza le catenine dal collo di alcuni giovani, cercando di allontanarsi senza essere individuati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Verona, che hanno identificato tre ragazzi successivamente riconosciuti dalle vittime come i presunti responsabili degli episodi.

A risultare determinante è stata anche la segnalazione di un addetto alla sicurezza. Il vigilante ha infatti notato uno dei giovani mentre gettava a terra un calzino contenente numerose collanine, nel tentativo di disfarsene.

All’interno gli agenti hanno trovato undici monili, sette dei quali sono stati immediatamente restituiti ai rispettivi proprietari. Le altre quattro collanine sono state sequestrate, insieme a un ulteriore gioiello scoperto durante la perquisizione di uno dei ragazzi.

Uno dei tre giovani risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

L’episodio ha riportato l’attenzione su una modalità utilizzata per commettere furti nei locali e durante gli eventi affollati: provocare disorientamento con sostanze urticanti e sfruttare la reazione delle persone per sottrarre oggetti di valore.

L’intervento della Polizia ha consentito di recuperare i gioielli e di restituirne una parte alle vittime. I restanti monili rimangono sotto sequestro nell’ambito degli accertamenti.

La responsabilità penale dei tre giovani dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.