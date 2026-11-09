Strage di Cracovia, morto l’attentatore di 24 anni: sei vittime in piazza, uccisi anche i genitori e la sorella

È morto nella mattinata di lunedì 9 novembre l’autore della strage che sabato 7 novembre ha sconvolto Cracovia, in Polonia, provocando sei morti e quindici feriti. L’uomo, un cittadino polacco di 24 anni identificato dai media locali come Michal Oksinski, era ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato raggiunto dai colpi esplosi dalla polizia durante l’intervento per fermare la sparatoria.

A confermare il decesso è stata la polizia della regione della Piccola Polonia, precisando che il giovane è morto in un ospedale di Cracovia intorno alle 4.30, dopo essere stato sottoposto a diversi interventi chirurgici.

La strage si era consumata sabato pomeriggio nel cuore della città polacca, nella zona della Piazza del Mercato, uno dei luoghi più frequentati dai residenti e dai turisti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 24enne aveva raggiunto il centro storico a bordo di un’automobile, indossando abbigliamento di tipo militare, un giubbotto antiproiettile e un casco. Armato di un fucile semiautomatico, aveva iniziato a sparare contro le persone presenti nella zona, colpendo indiscriminatamente i passanti.

L’intervento degli agenti aveva permesso di fermare l’aggressore, che avrebbe continuato a sparare anche dopo essere stato ferito. Due poliziotti sono rimasti feriti durante l’operazione.

Il bilancio dell’attacco è di sei vittime, quattro donne e due uomini, tra cui un cittadino britannico e una donna austriaca. Altre quindici persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi.

La scoperta nella casa dell’attentatore: morti anche i familiari

Le indagini hanno portato alla luce un’altra vicenda drammatica. Nell’abitazione del giovane, a Ostrowiec Świętokrzyski, una località distante circa 150 chilometri da Cracovia, la polizia ha trovato i corpi senza vita dei suoi genitori e della sorella.

Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco. Gli investigatori ritengono che le uccisioni possano essere collegate alla strage e stanno cercando di ricostruire le ultime ore trascorse dal 24enne prima dell’attacco in città.

Il ritrovamento porta a nove il numero delle persone uccise nei due episodi, alle quali si aggiunge lo stesso attentatore, morto successivamente in ospedale.

L’inchiesta per terrorismo e i legami con l’estrema destra

La procura polacca ha aperto un’indagine per terrorismo, estendendo gli accertamenti anche alla morte dei tre familiari.

Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno polacco, il giovane sarebbe stato attratto da ideologie radicali e ultranazionaliste, con particolare interesse per ambienti e idee dell’estrema destra.

Gli investigatori stanno approfondendo il possibile ruolo di queste convinzioni nella preparazione e nell’esecuzione dell’attacco. Non risultano al momento accertati collegamenti con organizzazioni terroristiche strutturate.

Le autorità hanno inoltre sequestrato diverse armi da fuoco, alcune recuperate nell’automobile dell’aggressore e altre nell’abitazione familiare. Dagli accertamenti è emerso che il giovane possedeva un regolare permesso per le armi.

Due giorni di lutto nazionale in Polonia

La strage ha profondamente colpito l’intero Paese. Il presidente polacco ha proclamato due giorni di lutto nazionale, domenica 8 e lunedì 9 novembre, mentre a Cracovia il lutto cittadino proseguirà fino all’11 novembre.

Nella piazza dove si è consumato l’attacco sono comparsi fiori e candele in ricordo delle vittime. La città ha inoltre sospeso temporaneamente il tradizionale segnale musicale eseguito dalla torre della Basilica di Santa Maria, un gesto straordinario di commemorazione.

Le indagini proseguono per chiarire il movente della strage e stabilire con precisione la successione degli eventi, compresi gli omicidi avvenuti all’interno della famiglia dell’attentatore.