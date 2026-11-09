9 Novembre 2026 - 11.18
Asiago, uomo trovato senza vita nel bosco del Golf Club
Un uomo del 1970, molto conosciuto nel territorio di Asiago, è morto nella mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, nel bosco del Golf Club. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un improvviso malore, probabilmente un infarto.
Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Asiago, che ha constatato il decesso dell’uomo, identificato con le iniziali P.R.
Secondo le prime informazioni, il 56enne soffriva di diverse patologie e non si esclude che a provocarne la morte possa essere stato un problema cardiaco improvviso.
Le cause esatte del decesso non sono tuttavia ancora state accertate.
La notizia ha colpito la comunità locale, dove l’uomo era una persona molto conosciuta.