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23 Ottobre 2026 - 10.44

IL PROFIT SPOSA IL SOCIALE: BANCA DELLE TERRE VENETE E LA RIVOLUZIONE DI “UN’IMPRESA UMANA”

Elisa Santucci
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A Carmignano di Brenta è iniziato “Un’impresa umana”, un ciclo di cinque incontri sull’economia civile promosso dalla cooperativa sociale Rinascere insieme alla Banca delle Terre Venete. Il progetto mira a far dialogare le realtà del profit con il terzo settore, mettendo finalmente la persona, le relazioni umane e il bene comune al centro del nuovo modo di fare impresa. Come ribadito dal sindaco Paiusco e dai vari promotori, lo scopo finale è creare sinergie per sviluppare un welfare di comunità più solido, inclusivo, diffuso e moderno.

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