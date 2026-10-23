IL PROFIT SPOSA IL SOCIALE: BANCA DELLE TERRE VENETE E LA RIVOLUZIONE DI “UN’IMPRESA UMANA”

A Carmignano di Brenta è iniziato “Un’impresa umana”, un ciclo di cinque incontri sull’economia civile promosso dalla cooperativa sociale Rinascere insieme alla Banca delle Terre Venete. Il progetto mira a far dialogare le realtà del profit con il terzo settore, mettendo finalmente la persona, le relazioni umane e il bene comune al centro del nuovo modo di fare impresa. Come ribadito dal sindaco Paiusco e dai vari promotori, lo scopo finale è creare sinergie per sviluppare un welfare di comunità più solido, inclusivo, diffuso e moderno.