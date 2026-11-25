Il benessere sessuale maschile dipende anche da ciò che si mangia, ma ostriche, peperoncino e cioccolato non aumentano il desiderio né curano i disturbi dell’erezione. Lo afferma la Società italiana di andrologia (Sia), in occasione del mese della prevenzione andrologica.

Gli studi citati sono incoraggianti: in uomini obesi con disfunzione erettile, due anni di dieta ipocalorica e attività fisica hanno riportato la funzione erettile alla normalità in quasi uno su tre (31%). Frutti di bosco, agrumi e tè sono associati a un rischio ridotto del 9-11%, e 60 grammi al giorno di frutta secca per 14 settimane a spermatozoi di migliore qualità. Sul fronte opposto, cibi ultraprocessati, eccesso di carni lavorate e alcol danneggiano i vasi sanguigni e abbassano il testosterone.

Gli specialisti consigliano dieta mediterranea, verdura, legumi, pesce azzurro e frutta secca, e poco zucchero e alcol. «Anche l’idea che la bistecca faccia aumentare il testosterone è infondata», avverte il presidente Alessandro Palmieri.

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