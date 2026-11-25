Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro ledonne.

E’ una ricorrenza che non ha bisogno di molte spiegazioni.

I femminicidi, le violenze domestiche, le aggressioni, le molestie, le sopraffazioni e le discriminazioni continuano a riempire le cronache ed a ricordarci quanto sia ancora lunga la strada verso una reale parità tra uomini e donne.

Ed è giusto che il nostro Paese si interroghi, discuta, protesti e cerchi di trovare strumenti per contrastare questa barbarie.

Ogni donna uccisa, ogni donna picchiata, ogni libertà negata è una sconfitta per la nostra società.

Ma oggi vorrei allargare lo sguardo.

Perché c’è qualcosa che mi disturba nella nostra indignazione, peraltro sacrosanta: la sua frequente selettività.

Sembra quasi che la violenza sulle donne ci scandalizzi soprattutto quando avviene alle nostre latitudini.

Quando invece assume le sembianze di una politica di Stato, sostenuta da precetti religiosi e tradizioni patriarcali, il nostro sdegno diventa improvvisamente più timido.

Prendiamo l’Afghanistan dei talebani.

Qui non siamo di fronte soltanto a uomini che picchiano le proprie mogli considerate alla pari degli asini, o a criminali che uccidono le compagne.

Siamo di fronte ad un regime che ha trasformato la subordinazione femminile da presunto precetto religioso ad un sistema di governo.

Alle donne è stato impedito di frequentare le università e, più recentemente, anche gli istituti di formazione sanitaria.

Non possono diventare medico, infermiere od ostetriche.

Ma il paradosso non finisce qui: in diverse province si stanno imponendo restrizioni che impediscono ai medici uomini di visitare le pazienti.

Di conseguenza le donne hanno sempre meno accesso a qualsiasi tipo di cura.

E come se non bastasse, dalla provincia di Balkh arriva un’altra notizia che ha dell’incredibile.

Le autorità talebane hanno disposto che nei documenti sanitari e amministrativi le donne non vengano più identificate con il loro nome, ma con un appellativo generico: Bibi.

Provate a pensarci. Una donna entra in ospedale, ha bisogno di cure, deve essere identificata, deve poter ricostruire la propria storia clinica.

Ma il suo nome, ciò che la distingue da tutte le altre persone, diventa qualcosa da cancellare.

Non è soltanto discriminazione. È la cancellazione istituzionale dell’identità femminile.

E poi c’è l’Iran.

Qualche giorno fa abbiamo appreso che la cantante Parastoo Ahmadi è stata condannata a 74 frustate.

La sua colpa?

Aver cantato senza indossare il velo obbligatorio, in un’esibizione pubblicata online, accompagnata da musicisti uomini.

Settantaquattro frustate per una donna che canta.

Non per aver commesso un’aggressione, non per aver rubato, non per aver fatto del male a qualcuno.

Per aver esercitato la propria libertà artistica e aver deciso come vestirsi.

Sono episodi che dovrebbero provocare un’indignazione universale.

E invece, troppo spesso, vengono relegati nelle pagine di cronaca estera, come se riguardassero un mondo lontano, con il quale sarebbe sconveniente polemizzare.

Attenzione, non sto sostenendo che in Italia abbiamo risolto il problema.

Sarebbe una sciocchezza.

Le donne continuano a essere uccise, picchiate, perseguitate e discriminate anche da noi.

E ogni femminicidio merita la stessa attenzione, indipendentemente dal nome, dalla nazionalità o dalla provenienza dell’assassino.

Ma una differenza esiste, ed è una differenza sostanziale.

In Italia la violenza contro le donne è un reato, non una prescrizione religiosa.

La legge riconosce alle donne gli stessi diritti degli uomini.

Che questi diritti vengano talvolta violati è una vergogna. Che siano negati per legge è qualcosa di ancora più grave.

Ed è qui che vorrei affrontare una questione che nel dibattito pubblico italiano sembra provocare un certo imbarazzo: quella dell’accoglienza e dell’integrazione.

L’Italia e l’Europa possono continuare ad essere terre di accoglienza, ma a certe condizioni.

Certo non possiamo chiudere gli occhi davanti a chi fugge da guerre, persecuzioni e regimi oppressivi. Anzi, proprio le donne che scappano dall’Afghanistan o dall’Iran dovrebbero trovare nelle nostre società una protezione maggiore.

Ma accogliere non significa rinunciare ai nostri principi.

Non possiamo confondere il rispetto delle differenze culturali con l’accettazione di pratiche che negano la dignità della persona.

Non possiamo invocare il multiculturalismo per giustificare la subordinazione delle donne, la violenza domestica, i matrimoni forzati o l’imposizione di precetti religiosi che limitano la libertà individuale.

Chi viene a vivere in Europa deve essere accolto e rispettato.

Ma deve anche rispettare le leggi e i principi fondamentali della società che lo ospita, altrimenti deve essere accompagnato in frontiera con le buone o con le cattive, checché ne dicano gli esponenti delle nostre siniastre e le anime belle in generale.

Non è una questione di religione, né di appartenenza etnica.

Ci sono musulmani che difendono la libertà delle donne con più coraggio di tanti nostri sedicenti progressisti. E ci sono donne musulmane che combattono ogni giorno contro le imposizioni delle proprie comunità.

È una questione di diritti e di libertà.

E su questi non possono esistere deroghe culturali, non possono esistere visioni di destra o di sinistra.

Mi piacerebbe che oggi, nelle tante manifestazioni contro la violenza sulle donne, si trovasse anche il coraggio di pronunciare i nomi di Parastoo Ahmadi e delle donne afghane alle quali si vuole persino togliere il diritto di essere chiamate per nome.

Mi piacerebbe sentire la stessa indignazione, la stessa partecipazione, la stessa mobilitazione che si dedica alla causa Pro Pal.

Perché la libertà delle donne non è un’usanza occidentale, una moda europea o una concessione della nostra cultura.

È un diritto della persona.

E se davvero crediamo che tutte le donne siano uguali, dobbiamo dimostrarlo anche quando a negare loro la libertà sono regimi, tradizioni e culture che non vogliamo disturbare per paura di essere accusati di intolleranza all’Islam.

Altrimenti, dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo: non tutte le donne sembrano avere lo stesso diritto alla nostra solidarietà.

E le 74 frustate inflitte a una donna, ed anche ai quattro componenti della sua band, che ha semplicemente cantato, dovrebbero fare altrettanto rumore delle scarpe rosse che oggi riempiono le nostre piazze.