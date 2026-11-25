Il consiglio comunale di San Donà di Piave, nel Veneziano, ha approvato il regolamento che vieta di entrare con il volto coperto da mascherine o veli negli uffici comunali. Il divieto può valere anche per manifestazioni e cerimonie istituzionali, se deciso con un atto di giunta. La delibera, annunciata mesi fa dal sindaco di centrodestra Alberto Teso, è passata con i voti della maggioranza, mentre l’opposizione ha lasciato l’aula.

Non sono previste sanzioni: chi rifiuta di scoprirsi, in Municipio o al ritiro dei bambini nei due asili nido comunali, viene allontanato. Per Teso è «una questione di sicurezza e di buon senso». Per il capogruppo del Pd Daniele Terzariol, invece, «hanno voluto piantare una nuova bandierina»: «Non cambierà nulla sul fronte della sicurezza degli uffici».

Il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici è già disciplinato dalla legge 152 del 1975, ma la giurisprudenza ha chiarito che non può diventare un divieto generalizzato. Il regolamento si basa sul principio della «legittima ragione» per identificare chi usa i servizi comunali.