SCHIO – Una discussione per motivi di viabilità è degenerata in insulti, minacce e danneggiamenti, fino a un’aggressione ai danni di un automobilista che stava riprendendo la scena con il cellulare. Per l’episodio, avvenuto lo scorso 4 novembre nel centro di Schio, i carabinieri hanno denunciato un italiano di 28 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il giovane dovrà rispondere delle ipotesi di reato di violenza privata, lesioni personali lievissime, minaccia e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Schio, tutto sarebbe cominciato nella mattinata del 4 novembre, quando un automobilista residente in città, mentre si trovava alla guida della propria vettura, sarebbe stato avvicinato dal 28enne a causa di un banale diverbio legato alla circolazione stradale.

La discussione sarebbe rapidamente degenerata. Dopo aver rivolto insulti e minacce al conducente, il giovane avrebbe iniziato a colpire ripetutamente con i pugni il cofano dell’automobile, provocando danni alla carrozzeria.

Tenta di strappargli il telefono mentre riprende la scena

Durante l’alterco, la vittima avrebbe cercato di documentare quanto stava accadendo utilizzando il proprio cellulare. Un gesto che avrebbe provocato un’ulteriore reazione aggressiva del 28enne.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe infatti tentato di strappare lo smartphone dalle mani dell’automobilista, provocandogli lievi lesioni nel corso della colluttazione.

Dopo alcuni istanti, il giovane avrebbe desistito dal suo intento, risalendo sulla propria vettura e allontanandosi.

L’automobilista si è quindi rivolto ai carabinieri, presentando una denuncia-querela e raccontando quanto accaduto.

Gli accertamenti svolti dai militari della Stazione di Schio, attraverso la raccolta degli elementi disponibili e i successivi riscontri investigativi, hanno permesso di identificare il presunto aggressore.

Il 28enne è stato così denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per violenza privata, lesioni personali lievissime, minaccia e danneggiamento.

Le accuse dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento penale. Per l’indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.