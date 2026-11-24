Dal 28 novembre al 6 gennaio Valdagno si prepara a vivere le festività natalizie con oltre 50 appuntamenti tra concerti, spettacoli, mercatini, laboratori per bambini, animazioni e iniziative nei quartieri. La grande novità di quest’anno sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nell’area dell’oratorio Don Bosco, vicino al Cinema Teatro Super. Per agevolare gli acquisti e la partecipazione agli eventi, il Comune introdurrà inoltre 90 minuti di parcheggio gratuito in diversi parcheggi cittadini.

L’inaugurazione ufficiale del Natale è fissata per sabato 28 novembre alle 17.30, con l’accensione delle luminarie accompagnata dalla musica dell’orchestra giovanile “Tutto d’un fiato!”. Subito dopo sarà inaugurata la nuova pista di pattinaggio.

Confermate le decorazioni luminose e la casetta di Babbo Natale nel quartiere Oltre Agno, mentre nuove illuminazioni valorizzeranno il Municipio e la rotatoria di Ponte dei Nori.

Il programma, intitolato “Natale con Solidarietà, Tradizione e Relazione”, nasce dalla collaborazione tra Comune, Provaldagno, Botteghe del Centro, Cinema Teatro Super, Progetto Musica e numerose associazioni, scuole, gruppi e locali cittadini.

«Le festività sono un’occasione per ritrovarsi come comunità – sottolineano i promotori –. Oltre cinquanta appuntamenti, resi possibili dall’impegno condiviso di tante realtà, permetteranno di vivere il Natale tra novità, tradizioni e momenti di incontro per tutte le età».

Pista di pattinaggio: orari e aperture

La pista sarà aperta dal 28 novembre al 10 gennaio nell’area dell’oratorio Don Bosco, in centro, vicino al Cinema Super.

Gli orari previsti sono:

Dal lunedì al venerdì: dalle 15 alle 21.

Sabato e domenica: dalle 10.30 alle 21.

Durante le vacanze scolastiche: tutti i giorni dalle 10.30 alle 21.

Il 25 dicembre: dalle 15 alle 21.

Gli orari di chiusura potranno variare in base all’affluenza. Al mattino sarà possibile l’utilizzo della pista da parte delle scuole, su prenotazione.

Un’altra novità riguarda la sosta: da martedì 8 dicembre a venerdì 8 gennaio saranno disponibili 90 minuti gratuiti nei parcheggi interessati dall’iniziativa comunale, mezz’ora in più rispetto agli anni precedenti.

Mercatini e animazioni nel centro storico

Per tutti i fine settimana delle festività il centro ospiterà il mercatino della solidarietà, con il coinvolgimento di una ventina di associazioni e realtà del territorio, e il mercatino natalizio.

Venerdì 4, 11 e 18 dicembre sono previste anche serate gastronomiche a tema.

Tra le iniziative per le famiglie ci saranno le passeggiate con gli alpaca il 5 e 6 dicembre e quelle a cavallo il 12 e 13 dicembre, oltre a una caccia al tesoro, musica nelle piazze e spettacoli.

Il programma degli appuntamenti

Novembre

Sabato 28 novembre

Alle 17.30 accensione delle luminarie con l’orchestra giovanile “Tutto d’un fiato!”. A seguire, inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio all’oratorio Don Bosco.

Dicembre

Venerdì 4 dicembre

Serata gastronomica a tema nell’ambito del mercatino natalizio.

Sabato 5 dicembre

Passeggiate con gli alpaca in centro.

A Palazzo Festari, al piano terra, laboratorio creativo gratuito per bambini “Piccoli gnomi”, organizzato dalla Biblioteca civica Villa Valle.

Alle 21, al Cinema Teatro Super, concerto “Genesis and Marillion live prog Celebration”.

Domenica 6 dicembre

Seconda giornata dedicata alle passeggiate con gli alpaca nel centro cittadino.

Venerdì 11 dicembre

Serata gastronomica a tema nel mercatino natalizio.

Alle 21, al Cinema Teatro Super, spettacolo teatrale “Figli delle stelle”.

Sabato 12 dicembre

Passeggiate a cavallo nel centro storico.

Dalle 15, caccia al tesoro dedicata ai partecipanti alle iniziative natalizie.

Domenica 13 dicembre

Alle 9, passeggiata del Solstizio d’inverno accompagnata dal Museo Civico Dal Lago.

Alle 10, in piazza del Comune, concerto della Banda di Muzzolon in occasione di Santa Lucia.

Proseguono le passeggiate a cavallo.

A Palazzo Festari, laboratorio gratuito “Addobbi di Natura”, a cura dell’associazione Le Guide.

Alle 17, al Palavolta, spettacolo di Natale “I Tre Re”, con il Complesso Strumentale V.E. Marzotto Città di Valdagno e la scuola di danza Progetto Artem Motus.

Martedì 15 dicembre

In Biblioteca civica, letture ad alta voce con l’appuntamento “La casa stregata”.

Giovedì 17 dicembre

Alle 10, esibizione natalizia dei bambini della scuola primaria Manzoni sotto l’albero.

Venerdì 18 dicembre

Terza serata gastronomica a tema nell’ambito del mercatino natalizio.

Sabato 19 dicembre

Dalle 14, esposizione itinerante di presepi organizzata dal Comitato il Castello, con cioccolata e panettone.

A Palazzo Festari, laboratorio creativo gratuito “Buena suerte”, a cura di Canalete.

Alle 17, in piazza del Comune, concerto della Sezione Musicale Garbin.

Alle 20.30, al Cinema Teatro Super, serata musicale dedicata alla solidarietà.

Domenica 20 dicembre

Alle 10, partenza dal quartiere Oltre Agno di “Natale Runners”, la corsa dei Babbi Natale.

In centro storico si svolgerà il mercato straordinario, accompagnato dall’animazione di Stella FM.

Alle 15 e alle 19.30, al Cinema Teatro Super, “Tempo di Armonie”, i concerti natalizi delle orchestre e dei cori giovanili di Progetto Musica.

Martedì 22 dicembre

Alle 10, esibizione natalizia dei bambini della scuola Borne.

In Biblioteca civica, appuntamento con la tombola letteraria.

Alle 21, al Cinema Teatro Super, “Incanto Christmas Live Concert”, con Alessandro Lora, Chiara Cremaschi e Cristina Mosca.

Mercoledì 23 dicembre

Alle 9.30, canti natalizi dei bambini della scuola di Novale sotto l’albero.

Dalle 16 alle 22, all’oratorio Don Bosco, “PG Vibes – Natale in Oratorio”, iniziativa organizzata da Progetto Giovani.

Giovedì 24 dicembre

Dalle 10, a Palazzo Festari, tradizionale appuntamento per lo scambio degli auguri natalizi, accompagnato dalla cioccolata calda.

Sabato 26 dicembre

Nella frazione di Massignani appuntamento con il presepe vivente, una delle tradizioni del Natale nel territorio.

Domenica 27 dicembre

A Palazzo Festari, laboratorio gratuito “Danze dal mondo sotto l’albero”, a cura di Canalete.

Gennaio

Venerdì 1° gennaio

Alle 17, al Palavolta, Grande Brindisi di Capodanno con Progetto Musica e cioccolata offerta da Provaldagno, per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Sabato 2 gennaio

A Palazzo Festari, laboratorio gratuito per bambini “Aspettando la Befana”, organizzato da Baby Time, con la preparazione della calza e della scopa.

Mercoledì 6 gennaio

Tre appuntamenti chiuderanno il calendario delle festività:

Estrazione della lotteria delle Botteghe del Centro nell’area della pista di pattinaggio.

Tradizionale “Brusemo la Stria” nella piazza di Castelvecchio.

Concerto dell’Epifania con Lucio&Lucio al Cinema Teatro Super.

Cinema, musica nei locali e attività per bambini

Oltre agli appuntamenti già programmati, il Cinema Teatro Super proporrà durante le festività una selezione di film, tra cui “Shaun, vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A.”, “Succederà questa notte”, “Avengers: Doomsday” e “Dune – Parte tre”.

Anche i locali del centro contribuiranno all’animazione natalizia con serate musicali, concerti dal vivo, dj set e karaoke.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie, con i laboratori gratuiti a Palazzo Festari, le iniziative della Biblioteca civica, le attività nelle piazze e gli appuntamenti che coinvolgeranno direttamente le scuole.

La rassegna principale si concluderà il 6 gennaio, ma la pista di pattinaggio rimarrà aperta fino al 10 gennaio, prolungando di qualche giorno le opportunità di svago nel centro cittadino.