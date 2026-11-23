Verona, la Bohème va in scena con il 90% di orchestra e coro in sciopero: «Uno spettacolo irriconoscibile»

È scontro aperto tra i sindacati e la Fondazione Arena di Verona dopo la prima della Bohème al Teatro Filarmonico, andata in scena domenica 22 novembre nonostante uno sciopero che, secondo le organizzazioni sindacali, ha coinvolto oltre il 90% del personale stabile dell’orchestra e del coro.

A denunciare quanto accaduto sono CGIL SLC, FISTel CISL, UILFPC UIL e FIALS CISAL, che in un comunicato diffuso lunedì 23 novembre contestano duramente la decisione della direzione di non annullare la rappresentazione, accusandola di aver proposto al pubblico uno spettacolo artisticamente compromesso.

Secondo i sindacati, infatti, gli spettatori non avrebbero assistito a una vera versione da camera dell’opera di Giacomo Puccini, che richiederebbe un preciso adattamento musicale, ma a un’esecuzione pesantemente ridimensionata, tanto da risultare in alcuni passaggi difficilmente riconoscibile.

«Un’operazione inaccettabile artisticamente e offensiva verso il pubblico», denunciano le sigle sindacali, sottolineando come gli spettatori, pur avendo ricevuto un rimborso, meritassero una rappresentazione all’altezza del prestigio del teatro veronese.

La protesta è stata accompagnata da un presidio di lavoratrici e lavoratori davanti all’ingresso del Filarmonico. Sempre secondo le organizzazioni sindacali, sono arrivati messaggi di solidarietà anche dai dipendenti delle altre dodici Fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

Particolarmente dura la critica alla direzione della Fondazione Arena, accusata di aver mantenuto lo spettacolo in programma per screditare i lavoratori che avevano aderito allo sciopero, rinunciando a una giornata di stipendio.

Alla base della mobilitazione ci sono tre richieste principali: l’indizione di concorsi per stabilizzare il personale, il miglioramento delle retribuzioni complessive e una programmazione delle attività più efficiente.

Per i sindacati, la qualità artistica delle produzioni è strettamente legata alle condizioni di lavoro di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del teatro.

Il comunicato si conclude con un avvertimento alla Fondazione Arena: senza l’apertura di un confronto concreto su assunzioni, salari e organizzazione, potrebbero essere promosse ulteriori iniziative di protesta.

La vicenda riaccende così il confronto sul futuro del Teatro Filarmonico e sulle condizioni dei lavoratori della lirica, mentre al centro della polemica finisce anche la scelta di portare comunque in scena uno dei capolavori più celebri di Puccini, nonostante l’adesione massiccia allo sciopero.