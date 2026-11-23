Tre cittadini stranieri rimpatriati con voli diretti in India e Senegal e un quarto accompagnato in un Centro di permanenza per i rimpatri. È il bilancio delle operazioni condotte tra il 9 e il 19 novembre dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, nell’ambito delle attività di controllo sulla regolarità della permanenza dei cittadini stranieri in Italia.

Gli interventi, resi noti dalla Questura domenica 22 novembre, hanno riguardato quattro uomini di età compresa tra i 22 e i 42 anni, destinatari di provvedimenti di espulsione per differenti situazioni amministrative e giudiziarie.

Il primo rimpatrio è stato eseguito il 9 novembre nei confronti di un cittadino indiano di 22 anni, incensurato, al quale era stato negato il permesso di soggiorno con un provvedimento del Questore di Vicenza. L’uomo è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a Delhi.

Il giorno successivo, 10 novembre, è stata la volta di un altro cittadino indiano, di 42 anni, anch’egli senza precedenti penali. L’uomo era diventato irregolare sul territorio nazionale dopo aver rinunciato alla richiesta di protezione internazionale. Gli agenti lo hanno accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa, da dove è partito per Delhi.

Il terzo rimpatrio è avvenuto il 18 novembre e ha riguardato un cittadino senegalese di 22 anni, con precedenti penali, individuato dal personale del Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa. Il giovane non aveva rispettato l’ordine del Questore, emesso il 9 novembre, di lasciare l’Italia entro sette giorni.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il suo permesso di soggiorno era scaduto da oltre due anni e non era mai stato rinnovato. L’uomo è stato quindi accompagnato all’aeroporto Marconi di Bologna e imbarcato su un volo diretto a Dakar.

L’ultima operazione risale al 19 novembre, quando un cittadino nigeriano di 40 anni, con precedenti penali, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia.

L’uomo era stato appena scarcerato dalla Casa circondariale di Vicenza. Risultava privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, con un permesso di soggiorno scaduto e nessuna domanda di rinnovo presentata. Nei suoi confronti è stato disposto il provvedimento di espulsione, seguito dal trasferimento al CPR in attesa delle procedure necessarie al rimpatrio.

Le quattro operazioni rientrano nell’attività quotidiana dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, svolta anche attraverso la collaborazione con gli altri uffici di polizia e i servizi di controllo del territorio.

Secondo la Questura, le verifiche sulla posizione amministrativa degli stranieri e l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione rappresentano strumenti di prevenzione e sicurezza, consentendo di intervenire nei confronti delle persone che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per soggiornare in Italia.