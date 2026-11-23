La Sala dei Cammei, nella sede dell’Ordine degli avvocati di Vicenza ai Palazzi Gualdo, porta ora il nome di Gianfranco Rigon, storico presidente dell’Ordine e figura di riferimento dell’avvocatura vicentina, scomparso lo scorso aprile all’età di 93 anni.

La cerimonia di intitolazione ha visto gli interventi del presidente dell’Ordine Alessandro Moscatelli, dell’avvocato Alessandra Beltramini e di Carlo Bazzani, autore di un volume dedicato alla storia dell’avvocatura vicentina.

«Oggi non inauguriamo soltanto una sala e non apponiamo soltanto un nome a uno spazio istituzionale – ha dichiarato Moscatelli – ma consegniamo alla memoria dell’Ordine il nome di un collega che ha rappresentato con rigore, indipendenza e autorevolezza il significato più alto dell’essere avvocato».

Un riconoscimento che assume un valore particolare proprio per il luogo scelto: la sala del Consiglio dell’Ordine, dove vengono affrontate le questioni che riguardano la professione, assunte decisioni importanti e tutelata l’autonomia dell’avvocatura.

Gianfranco Rigon ha guidato l’Ordine degli avvocati di Vicenza per quasi dodici anni, dal 1984 al 1995, distinguendosi per competenza, capacità organizzative e autorevolezza. Accanto all’attività forense ha coltivato un significativo impegno politico, ricoprendo per molti anni incarichi dirigenziali nel Partito Liberale e candidandosi più volte alle elezioni politiche.

Il suo nome rimane inoltre strettamente legato alla storia della sede dell’Ordine. Fu infatti tra i principali artefici della ristrutturazione dei Palazzi Gualdo, resa possibile attraverso un’operazione complessa che richiese capacità di visione e determinazione.

«Soprattutto a lui dobbiamo la ristrutturazione dei Palazzi Gualdo, tramite una complessa e lungimirante operazione – ha ricordato Moscatelli –. Era un avvocato dalle capacità fuori dal comune e non lo dimenticheremo».

L’intitolazione della Sala dei Cammei rappresenta così un omaggio permanente a un professionista che ha contribuito in maniera decisiva alla crescita dell’Ordine vicentino, lasciando un’eredità importante sia nell’ambito forense sia nella vita pubblica della città.