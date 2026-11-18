Creare uno spazio di incontro, ascolto e confronto, nel quale le storie delle donne possano diventare fonte di ispirazione e consapevolezza. Nasce da questo desiderio “Dialoghi di resilienza. Voci di donne. Storie di forza, libertà e rinascita”, l’iniziativa in programma venerdì 20 novembre, dalle 14 alle 17, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino.Un pomeriggio che riunirà esperienze e professionalità diverse, accomunate dalla capacità di affrontare le difficoltà, trasformare gli ostacoli in opportunità e trovare la forza di reinventarsi. Si parlerà di leadership, libertà, coraggio e determinazione, attraverso testimonianze che racconteranno la resilienza nelle sue molteplici forme.Il programma del convegno prevede testimonianze e interventi dedicati alla leadership femminile, all’esperienza delle donne nella cardiochirurgia, ai diritti e all’autodeterminazione, alla cultura gastronomica come occasione di crescita e reinvenzione professionale e al percorso dell’associazionismo femminile.Il convegno sarà moderato da Olivera Rasovic, Annalisa Zanon e Nicola Abbate e aperto da Massimiliano Zaramella, presidente del consiglio comunale di Vicenza, di Michele Valente, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Vicenza, e di Sara Mondino, direttore della funzione territoriale dell’Ausll 8 Berica.A seguire, gli interventi di Loris Salvator su “Quando la leadership incontra il talento femminile”; Valentina Grazioli su “Resistere, scegliere, operare: una donna in cardiochirurgia”; Ida Grimaldi su “Donne, diritti e libertà: la voce dell’avvocatura”; Annamaria Pellegrino su “Dalla cucina alla community: trasformare una passione in una voce”; Rossella Menegato su “La resilienza si fa parola”; e Annalisa Zanon su” Aidm Vicenza: il cammino verso oggi”.L’iniziativa è organizzata dalle Cardiochirurghe dell’Ospedale San Bortolo e dall’Associazione Italiana Donne Medico, con il patrocinio della Città di Vicenza, di Vicenza Rete Città Sane, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e dell’ULSS 8 Berica.Resilienza non significa soltanto resistere, ma anche scegliere di cambiare, crescere e ricominciare. Significa riconoscere il valore delle proprie esperienze e trasformarle in nuove possibilità. C’è tuttavia un aspetto sul quale vale la pena soffermarsi: la resilienza non può diventare una richiesta continua rivolta alle persone di essere forti, adattarsi e superare ogni difficoltà. Se rappresenta una qualità importante per i sistemi, le organizzazioni e le comunità, non deve trasformarsi, per le persone, in un vincolo alla libertà, alle peculiarità individuali e persino al diritto di manifestare le proprie fragilità. Una società matura non chiede a tutti di essere ugualmente forti, ma sa riconoscere, accogliere e valorizzare le differenze.Il talento non ha genere, ma ha bisogno di essere riconosciuto, valorizzato e sostenuto. Negli ambienti di lavoro emerge quanto sia importante creare contesti nei quali capacità, competenze e attitudini possano esprimersi senza condizionamenti e stereotipi. La leadership, in questo senso, non consiste soltanto nel dirigere, ma anche nel creare opportunità, costruire fiducia e permettere a ciascuno di esprimere il proprio potenziale.Questa riflessione riguarda direttamente anche la cultura della salute e della cura. Le competenze tecniche sono fondamentali, ma non esauriscono il valore di una professione. Ascolto, empatia, capacità relazionale, comunicazione e collaborazione sono competenze altrettanto importanti. Le cosiddette soft skills rappresentano oggi un valore aggiunto essenziale, soprattutto quando prendersi cura significa riconoscere la persona nella sua interezza, comprese le sue fragilità. La cura nasce anche dalla capacità di riconoscere e valorizzare le differenze di chi assiste e di chi riceve assistenza.La resilienza, quindi, non è soltanto una capacità individuale: è anche la possibilità di contare su relazioni, ambienti e comunità capaci di sostenere le persone e accompagnarle nei cambiamenti. È una responsabilità che riguarda anche le istituzioni, chiamate a contribuire alla costruzione di condizioni nelle quali libertà, lavoro, maternità e realizzazione personale non siano dimensioni tra cui dover scegliere, ma diritti e possibilità concretamente compatibili.I dettagli dell’evento sono su https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Dialoghi-di-resilienza.