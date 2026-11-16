Valdagno 16 novembre 2026 – Guarda anche alle scuole la Stagione Teatrale Città di Valdagno. Martedì 17 novembre alle 11 sul palco del Super, in uno spettacolo riservato agli istituti scolastici superiori della città, salirà Nicolò Govoni per presentare il suo “L’uomo che costruiva il futuro” con la regia di Gioia Battista.

Lo spettacolo racconta una storia straordinaria, quella appunto di Nicolò Govoni, adolescente catalogato “difficile’’ che a vent’anni lascia tutto e decide di dedicarsi al suo sogno: costruire un futuro migliore per le bambine e i bambini di tutto il mondo. Scuole, educazione, indipendenza e libertà. Mattone dopo mattone, Nicolò affronta prima un lungo periodo di volontariato in un campo profughi e poi decide, assieme a Giulia Cicoli e Sarah Ruzek, di fondare Still I Rise, organizzazione umanitaria che apre scuole per bambine e bambini vulnerabili tra Grecia, Yemen, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Colombia.

Questo è solo l’inizio di una storia incredibile che ha cambiato molte vite attraverso un “metodo” di studio innovativo in cui al centro di tutto ci sono la persona, la consapevolezza, la conoscenza, la bellezza e la gioia. Still I Rise è la prima no-profit al mondo a offrire gratuitamente il Baccalaureato Internazionale ai profughi.

Nel 2020 Nicolò Govoni è stato nominato al Premio Nobel per la Pace. Sul palco, Govoni racconta un viaggio ancora in corso, una storia fatta di persone e molte sfide, di ostacoli, con l’obiettivo di raggiungere i traguardi immaginati per iniziare a cambiare un pezzo di mondo.

La Stagione Teatrale Città di Valdagno è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Vincenzo Grandi

Comune di Valdagno – Ufficio stampa

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