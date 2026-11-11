Al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza le restituzioni delle residenze artistiche

VICENZA 11 NOVEMBRE 2026 – La programmazione d’autunno del Teatro Comunale dispiega la forza dell’innovazione dei protagonisti delle residenze artistiche, una pratica consolidata, nata per promuovere e strutturare la ricerca e la creazione nelle arti performative, realizzata dal Centro di Residenza del Veneto – Vene.Re, riconosciuto e sostenuto dal MiC – Ministero della Cultura e dalla Regione Veneto come unico Centro di Residenza del Veneto nel triennio 2025-2027. Vene.Re è costituito da Teatro del Lemming di Rovigo (ente capofila), Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Comune di Bassano del Grappa – Operaestate Festival Veneto/CSC.

Il prossimo appuntamento per il pubblico è lo sharing del coreografo e performer Davide Tagliavini, Prove aperte per Special K, in programma giovedì 12 novembre al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. “Special K è un famoso brand di cereali, è il nome di un aereo usato durante la Seconda guerra mondiale così come la parola magica con cui si definisce la Ketamina. È un brano musicale dei Placebo, ma soprattutto è il modo in cui mi piace pensare a Kate Bush, paladina dei miei desideri e madre dei miei sogni più colorati” spiega l’artista. Questa ricerca esplora dunque l’idea di Special K come simbolo fluido, capace di assumere significati diversi e intrecciarsi con esperienze personali, culturali e artistiche: self empowerment, riconoscimento del proprio potenziale e gioia di abbracciarlo, danza strampalata e aderente ai sogni più luminosi; e la musicista e cantautrice britannica Kate Bush rappresenta tutto questo. Il progetto si costruisce a partire dalla sua figura, ma non si esaurisce con questa: musa ispiratrice capace di fondere sensualità e creatività, il suo ruolo è quello di traghettare il lavoro in un viaggio surreale in cui la danza incontra gioco e ironia, vulnerabilità e scoperta, libertà e gioia, utilizzando nella creazione artistica elementi audio e video che, oltre a potenziare la narrazione, vanno a definire l’apparato scenografico.

Il progetto è stato selezionato nell’ambito di ResiDance – azione del Network Anticorpi XL.

Al termine dello sharing Davide Tagliavini incontrerà gli spettatori al Ridotto per condividere gli esiti delle sue Prove Aperte per Special K. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili; è necessario prenotarsi sul sito del teatro www.tcvi.it – sezione biglietteria online o alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza nei giorni e orari di apertura al pubblico (dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15).

Nell’ambito della residenza è previsto inoltre un laboratorio di movimento dal titolo Running up that body aperto a tutti mercoledì 11 novembre ore 19.00 -20.30 nella Sala Prove -2 del Teatro Comunale di Vicenza.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al form online sul sito del teatro (posti limitati).