Valdagno, la Stagione teatrale al via con “Le fumatrici di pecore” della Compagnia Abbondanza/Bertoni

Si alza il sipario sulla Stagione Teatrale Città di Valdagno. Il primo appuntamento al Teatro Super sarà mercoledì 28 ottobre con la Compagnia Abbondanza/Bertoni e lo spettacolo Le fumatrici di pecore. Lo spettacolo, fuori abbonamento, è inserito nel programma del festival “Colibrì. La Bellezza rivelata”. Inizio alle 21.00. I biglietti sono già in prevendita presso il Teatro Cinema Super nei giorni di apertura della biglietteria, online su www.teatrosuper.it e, la sera dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio. La Stagione Teatrale Città di Valdagno è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Da un progetto di Antonella Bertoni, con la regia di Michele Abbondanza, lo spettacolo nasce dall’incontro con un’interprete dalla diversa abilità ed è un viaggio coreografico che intreccia l’esperienza dei creatori con quella della danzatrice. Attraverso il movimento, la musica e la recitazione, la scena si trasforma in uno spazio in cui l’espressività del corpo supera le fragilità, trovando nella presenza sul palco orgoglio, autenticità e un nuovo modo di comunicare.

Sul palco Patrizia Birolo e Antonella Bertoni. «Lei portatrice sana di una diversa abilità, noi portatori malati della nostra salute. Proveremo a scambiarci le rispettive portate» afferma Michele Abbondanza. Prosegue Antonella Bertoni: «Un viaggio tra le immagini è sempre un incantamento, dove il cammino tra un essere e l’altro si fa più corto. Le sequenze coreografiche, le brevi storie di relazione, saranno occasioni preziose per riscrivere altre più vecchie storie. Senza descrivere né commentare, registreremo gli accadimenti come specchi puliti, pellicole vergini, superfici vuote senza perdere l’incertezza, cosa preziosa della vita».

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Eventi e Cultura del Comune di Valdagno allo 0445.428223 o scrivendo a eventiecultura@comune.valdagno.vi.it.

Credits

Progetto di ANTONELLA BERTONI

regia MICHELE ABBONDANZA

coreografie, scene e costumi ANTONELLA BERTONI

con PATRIZIA BIROLO e ANTONELLA BERTONI

ideazione luci ANDREA GENTILI

direzione tecnica CLAUDIO MODUGNO

organizzazione, strategia e sviluppo DALIA MACII

amministrazione e produzione esecutiva FRANCESCA LEONELLI

comunicazione ERIKA PARISE

ufficio stampa MARILÙ URSI

produzione COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI

con il sostegno di PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI COMUNE DI ROVERETO – ASSESSORATO ALLA CULTURA

un ringraziamento speciale a MIMMA VILLARI

In allegato una foto (credit: Adriano Treccani)

Vincenzo Grandi

Comune di Valdagno – Ufficio stampa

vgrandi@comune.valdagno.vi.it

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