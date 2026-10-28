Tav, uscita a est: Comune e comitati insieme contro quadruplicamento, barriere e salto del montone



«La posizione del Comune di Vicenza e dei comitati uniti è chiara e non lascia spazio a equivoci: la città non è disponibile ad accettare il quadruplicamento ferroviario in superficie né la realizzazione del cosiddetto salto del montone a Setteca’». Questo l’incipit della lettera con cui Comune di Vicenza e comitati rispondono a Rfi e al ministro Salvini sulla soluzione prospettata dai tecnici romani per l’’uscita a est della Tav.Il documento è stato presentato stamane dal sindaco Giacomo Possamai assieme al consigliere comunale delegato all’alta velocità Angelo Tonello, al rappresentante della Cabina di regia Tav, Lucio Zoppello, e ai referenti del comitato RispettiAmo Vicenza, Alessandro Mariotto, del comitato Tav Setteca’, Cristina Galvanin, e del comitato Tav Stanga, Marco Onestini.«Ho considerato un affronto nei confronti della città sia la posizione del ministro Salvini sia la modalità con cui Rfi ci ha comunicato la volontà di procedere con il quadruplicamento dei binari in superficie e il salto del montone a Setteca’, ignorando ogni nostra richiesta di dialogo – ha premesso il sindaco Possamai. – Per questo ho proposto ai tre comitati che in questi anni si sono meritoriamente impegnati su questo tema di fare fronte comune assieme a noi, recapitando con determinazione a Roma i punti di convergenza».Tre le richieste delineate dall’amministrazione e dai comitati. «Chiediamo – ha dettagliato Possamai – che non si proceda con la progettazione della soluzione uno perché il territorio darebbe parere contrario, e a questo proposito coinvolgeremo la Regione del Veneto il cui veto sarà vincolante. Chiediamo inoltre che venga redatto uno studio scientifico puntuale e adeguatamente argomentato su opzione zero e ambito di stazione, anche per verificare la possibilità di evitare le barriere antirumore in un contesto di abitazioni nella maggior parte dei casi unifamiliari. Chiediamo infine che si proceda allo studio dell’interramento nel caso opzione zero e ambito di stazione risultino non praticabili, e comunque di evitare il salto del montone».«Oggi – ha concluso il sindaco – amministrazione e comitati danno il via a un importante percorso comune, con l’obiettivo che non accada a est quanto avvenuto a ovest, dove la città ha subito un progetto definitivo senza averlo mai discusso. Da parte mia, nel ruolo di sindaco a cui il ministro Salvini ha detto di attenermi, chiedo prima di tutto rispetto per la città che rappresento».