Viale Cricoli, sopralluogo del sindaco Possamai e dell’assessore Spiller al cantiere atteso da anni



Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller hanno effettuato, nella serata di martedì 27 ottobre, un sopralluogo al cantiere di viale Cricoli, dove sono in corso i lavori di risanamento della pavimentazione stradale avviati nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. L’intervento, del valore di 130 mila euro, interessa circa 700 metri di strada, per una superficie complessiva di 8.500 metri quadrati, e prevede una durata di due settimane.Il cantiere riguarda entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 e via Pforzheim. Le operazioni si svolgono esclusivamente in orario notturno, dalle 21 alle 6, con restringimenti temporanei della carreggiata per tratti successivi, mentre durante il giorno la circolazione rimane regolare.«Siamo intervenuti su una delle strade più trafficate della città, dove da oltre quindici anni non veniva realizzata un’asfaltatura di questa portata – dichiara l’assessore Cristiano Spiller –. Il sopralluogo ci ha consentito di verificare l’andamento delle lavorazioni, che non si limitano al rifacimento superficiale dell’asfalto, ma comprendono anche un risanamento in profondità dei punti maggiormente deteriorati. Abbiamo scelto di lavorare di notte per contenere il più possibile i disagi alla circolazione».L’intervento prevede il rifacimento del tappeto d’usura e, nei punti in cui la pavimentazione presenta cedimenti o deterioramenti più profondi, il risanamento della struttura stradale fino a circa 10 centimetri di profondità.Viale Cricoli non era interessato da un intervento complessivo di asfaltatura dal 2009, quando furono eseguiti i lavori di posa della fognatura bianca. Il nuovo cantiere interviene quindi su una pavimentazione che non veniva rinnovata in modo esteso da circa 17 anni.Il cronoprogramma prevede una breve sospensione dei lavori di un paio di giorni nella prima settimana di novembre, seguita dalla ripresa delle attività nella seconda metà della stessa settimana. In particolare, nelle notti tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre e tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, sono previste la fresatura e la stesa del nuovo tappeto d’usura sul ponte dell’Astichello e nel tratto successivo, fino a via Pforzheim e al parcheggio Cricoli.La durata complessiva prevista resta di due settimane, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. La segnaletica orizzontale sarà ripristinata entro due settimane dalla conclusione delle asfaltature.