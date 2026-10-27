Vicenza, commercio in crisi: Coin nel limbo, Benetton e Sisley verso la chiusura? Allarme per i posti di lavoro

La Filcams CGIL denuncia promesse disattese e carenza di personale nel punto vendita Coin di piazza Castello. Preoccupazione anche per le possibili chiusure di Benetton in centro e Sisley alle Piramidi. Il 5 novembre confronto decisivo con Coin, mentre il sindacato chiede risposte anche al Gruppo Benetton.

Tre importanti insegne commerciali, decine di lavoratori in attesa di conoscere il proprio futuro e il timore di un ulteriore impoverimento del tessuto commerciale vicentino. La Filcams CGIL di Vicenza lancia l’allarme sulla situazione di Coin, Benetton e Sisley, denunciando incertezze occupazionali, progetti di rilancio rimasti sulla carta e possibili nuove chiusure.

A preoccupare maggiormente il sindacato è la situazione del punto vendita Coin di piazza Castello, nel cuore di Vicenza. Secondo la Filcams, negli ultimi mesi si sarebbe progressivamente allargata la distanza tra gli impegni assunti dalla direzione aziendale e quanto effettivamente realizzato.

Le promesse relative al rilancio del negozio e all’attuazione di un piano industriale, sostiene l’organizzazione sindacale, non avrebbero ancora trovato riscontri concreti. Le strategie annunciate sarebbero attualmente ferme, lasciando i dipendenti senza certezze sulle prospettive future.

A questo si aggiunge una carenza strutturale di personale, più volte segnalata dal sindacato, che comporterebbe un continuo aumento dei carichi di lavoro per gli addetti rimasti in servizio.

Una prima data importante sarà giovedì 5 novembre, quando la Filcams CGIL, insieme alla rappresentanza sindacale aziendale, incontrerà la direzione di Coin per ottenere chiarimenti sul futuro del negozio e sulle reali intenzioni dell’azienda.

La priorità dichiarata è la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e la continuità del reddito dei dipendenti.

Ma le preoccupazioni non si fermano a Coin. Il sindacato richiama l’attenzione anche sulle notizie relative a una possibile chiusura del negozio Benetton nel centro storico di Vicenza e del punto vendita Sisley all’interno del centro commerciale Le Piramidi.

Si tratta, al momento, di ipotesi sulle quali la Filcams chiede conferme e chiarimenti, ma che, se concretizzate, rappresenterebbero un ulteriore colpo per l’occupazione nel settore del commercio.

L’organizzazione sindacale ha già chiesto un confronto al Gruppo Benetton per conoscere le prospettive dei dipendenti e verificare le eventuali possibilità di ricollocazione.

Proprio quest’ultimo aspetto solleva ulteriori timori. L’eventuale trasferimento del personale in negozi situati in altre province rischierebbe infatti di creare difficoltà significative, soprattutto per le lavoratrici con contratti part-time, che potrebbero trovarsi costrette ad affrontare lunghi spostamenti quotidiani, difficilmente conciliabili con gli impegni familiari e poco sostenibili dal punto di vista economico.

Nei prossimi giorni è previsto anche un incontro tra la Filcams CGIL e la direzione del Gruppo Benetton, durante il quale il sindacato intende approfondire le ragioni delle eventuali chiusure e discutere delle garanzie occupazionali.

La questione, secondo la CGIL, va però oltre le singole vertenze aziendali e riguarda il futuro stesso del commercio cittadino.

Il progressivo disimpegno di grandi marchi italiani, storicamente presenti nelle principali vie dello shopping, rischia di accelerare il declino commerciale del centro storico e di indebolire ulteriormente il settore nell’intera provincia di Vicenza.

La Filcams chiede quindi alle aziende un confronto trasparente, impegni verificabili e soluzioni concrete per evitare che il peso delle scelte industriali ricada esclusivamente sui dipendenti.

La difesa dell’occupazione, ribadisce il sindacato, deve rimanere al centro di ogni trattativa, insieme alla necessità di preservare il ruolo commerciale del centro storico di Vicenza, già interessato dal fenomeno delle chiusure e dalla progressiva perdita di attività.