Noventa – Minacce e appostamenti sotto casa, anche davanti a una minorenne: arrestato l’ex compagno

Per mesi avrebbe perseguitato l’ex compagna con minacce e continui appostamenti, arrivando a presentarsi sotto la sua nuova abitazione anche in presenza di una minorenne. Un incubo iniziato nell’estate del 2025 e culminato, nei giorni scorsi, con l’arresto di un uomo classe 1997, residente a Noventa Vicentina e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

A eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, che hanno dato seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con l’accusa di atti persecutori.

La vicenda era emersa nell’ottobre 2025, quando la donna, esasperata dalla situazione, aveva deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare quanto stava accadendo. Secondo il suo racconto, le molestie sarebbero cominciate già nel luglio precedente, trasformandosi progressivamente in una serie di comportamenti intimidatori.

L’ex compagno avrebbe continuato a minacciarla e a farsi trovare nei pressi della nuova casa, senza interrompere le proprie condotte neppure davanti a una minorenne.

La denuncia aveva fatto partire un’indagine dei militari di Barbarano Mossano, impegnati nella ricostruzione degli episodi e nella raccolta degli elementi necessari a tutelare la donna. Il materiale acquisito è stato sottoposto all’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare più restrittiva.

L’uomo è stato rintracciato a Noventa Vicentina durante i servizi di controllo del territorio. Dopo le procedure di identificazione e gli adempimenti previsti, è stato accompagnato nel carcere di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri ricordano l’importanza di denunciare tempestivamente minacce, violenze e comportamenti persecutori, rivolgendosi alle forze dell’ordine prima che le situazioni possano aggravarsi.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.