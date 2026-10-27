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27 Ottobre 2026 - 15.32

Montecchio Maggiore, donna di 36 anni cade da cavallo durante un allenamento: è grave

REDAZIONE
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Una donna di 36 anni è rimasta ferita nella mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, in seguito a una caduta da cavallo all’interno di un maneggio situato in via Canova, a Montecchio Maggiore.

L’incidente si è verificato intorno alle 11. Secondo le prime informazioni, la donna stava svolgendo un’attività equestre quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio finendo a terra. Nell’impatto avrebbe riportato diversi traumi, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivato il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure alla 36enne prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata accompagnata in codice rosso.

Al maneggio è intervenuta anche la Polizia locale dei Castelli, incaricata di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le circostanze della caduta.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni cliniche della donna.

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