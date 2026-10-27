Veneto, tenta di fermare il treno in partenza e finisce sotto il convoglio: muore a 33 anni

È Riccardo Stincone, 33 anni, originario di Palmanova e residente a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, la vittima dell’incidente ferroviario avvenuto domenica 25 ottobre alla stazione di Verona Porta Nuova. L’uomo, grafico e disegnatore professionista per Ubisoft Milan, è morto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere caduto sotto un treno in partenza.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva raggiunto il binario 3 insieme alla fidanzata, quando si sarebbe accorto che il convoglio aveva già chiuso le porte e stava iniziando a muoversi.

Nel tentativo di richiamare l’attenzione del personale ferroviario e fermare il treno, il 33enne avrebbe cominciato a battere contro i finestrini. Durante quei concitati istanti avrebbe però perso l’equilibrio, scivolando dalla banchina e finendo sotto il convoglio.

La scena si è consumata davanti alla fidanzata, che ha immediatamente dato l’allarme. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure al giovane, disponendone il trasferimento urgente all’ospedale di Borgo Trento.

Nonostante gli interventi dei sanitari, le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Riccardo Stincone è deceduto alcune ore dopo il ricovero, intorno all’una di notte.

La salma è stata trattenuta in ospedale per gli accertamenti necessari. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le verifiche della Polizia ferroviaria, chiamata a ricostruire con precisione quanto accaduto sulla banchina dello scalo veronese.