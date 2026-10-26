Scivola in casa e viene investita dall’acqua bollente: 81enne gravissima, trasportata a Padova

Un grave incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre, a San Fior, in provincia di Treviso. Una donna di 81 anni, originaria di San Pietro di Feletto, ha riportato gravi ustioni dopo essere scivolata ed essere stata investita dall’acqua bollente contenuta in una pentola. L’anziana è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Padova, dove si trova ricoverata in condizioni molto serie.

L’allarme è scattato alle 13.12 da un’abitazione di via Campardi, al civico 5. A chiedere l’intervento dei soccorsi è stato il figlio della pensionata, un uomo di 51 anni, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza.

La centrale operativa del Suem 118 ha mobilitato un imponente dispositivo sanitario, inviando sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero di soccorso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti delle volanti del Commissariato di Conegliano.

Dopo le prime cure prestate dal personale medico e infermieristico, considerata la gravità delle ustioni, è stato disposto il trasferimento della donna al centro specializzato dell’ospedale di Padova.

Inizialmente si era ipotizzato che l’incidente fosse stato provocato dall’esplosione di un fornello domestico. Una circostanza successivamente esclusa: secondo quanto ricostruito, l’81enne sarebbe scivolata, finendo investita dall’acqua ad altissima temperatura fuoriuscita da una pentola.

Le condizioni della pensionata rimangono molto gravi.