CRONACAVENETO
26 Ottobre 2026 - 15.25

Veneto, 50enne scomparso ritrovato in un boschetto: individuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

REDAZIONE
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Si sono concluse positivamente questa mattina, lunedì 26 ottobre, le ricerche di un uomo di 50 anni scomparso da ieri a Stra, in provincia di Venezia. Il cinquantenne è stato individuato intorno alle 10.30 dagli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco, impegnati in un sorvolo della zona a bordo dell’elicottero Drago del Reparto Volo di Venezia.

L’uomo si trovava in un boschetto poco distante dalla propria abitazione, dalla quale si era allontanato il giorno precedente. Al momento del ritrovamento appariva in stato confusionale, ma le sue condizioni generali erano buone.

Le operazioni di ricerca erano scattate domenica pomeriggio, dopo l’attivazione dei Vigili del Fuoco da parte dei Carabinieri di Stra. Un primo sorvolo effettuato dall’elicottero non aveva dato risultati, rendendo necessario un ulteriore dispiegamento di uomini e mezzi.

Sul posto era quindi intervenuta l’Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco di Venezia, sotto il coordinamento del funzionario di guardia. Le ricerche erano proseguite con squadre a terra e unità cinofile, impegnate a perlustrare le aree circostanti.

Alle operazioni hanno preso parte anche i Carabinieri, mentre sul posto era presente il sindaco di Stra.

La svolta è arrivata questa mattina, quando l’equipaggio dell’elicottero Drago ha localizzato dall’alto il cinquantenne, ponendo fine alle ricerche iniziate il giorno precedente.

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