Sfondano la vetrina di un Compro Oro con un’auto: quattro arrestati

PADOVA – Hanno sfondato la vetrina di un negozio Compro Oro usando un’auto come ariete, ma non sono riusciti a portare via nulla e sono stati bloccati poco dopo dai Carabinieri. È accaduto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre nel centro cittadino di Padova, dove quattro giovani di nazionalità romena, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato in concorso.

L’episodio, reso noto oggi, si è verificato intorno alle 3.30. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un cittadino al 112, che ha riferito di aver notato un’auto con il motore acceso, in retromarcia a ridosso della vetrina del negozio, e una persona vestita di nero nelle immediate vicinanze.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato il veicolo abbandonato con le portiere aperte nei pressi del vicino Istituto di Medicina Legale. Sono quindi partite subito le ricerche nelle strade vicine e, a circa 200-300 metri di distanza, i Carabinieri hanno intercettato quattro giovani che si stavano allontanando a piedi verso il centro.

Lungo il percorso di fuga i militari hanno recuperato, nascosti sotto le auto in sosta o gettati nei cestini, guanti, passamontagna e diversi arnesi da scasso, tra cui un piede di porco, un martello e un cacciavite.

Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero utilizzato un’auto rubata il giorno precedente in un comune della cintura urbana, lanciandola in retromarcia contro la vetrina per mandarla in frantumi. Mentre uno dei componenti del gruppo avrebbe fatto da palo all’esterno, gli altri tre sarebbero entrati nel negozio, senza però riuscire a impossessarsi di alcun bene.

Determinanti, per la ricostruzione dei fatti, sono stati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. I quattro giovani sono stati arrestati per tentato furto aggravato e denunciati anche per ricettazione del veicolo e porto ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso.