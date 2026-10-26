Chioggia, minacce e violenze sulla compagna: la ricattava con i video intimi per impedirle di lasciarlo. 50enne in carcere

Due anni di presunte violenze fisiche e psicologiche, minacce, abusi sessuali e ricatti con video intimi per impedire alla compagna di interrompere la relazione. È il quadro emerso da un’indagine della Polizia di Stato di Chioggia, che ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 50 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Venezia, eseguita dagli agenti del Commissariato di Chioggia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante gli ultimi due anni di convivenza il cinquantenne avrebbe sottoposto la compagna a continue vessazioni, aggressioni e intimidazioni, provocandole un grave e persistente stato di ansia e sofferenza.

Il ricatto dei video intimi per impedirle di andarsene

Particolarmente pesante il meccanismo di controllo psicologico che l’uomo avrebbe esercitato sulla donna.

La vittima avrebbe tentato più volte di interrompere la relazione e allontanarsi dal compagno, senza però riuscire a liberarsi della situazione.

Ogni volta, infatti, il cinquantenne l’avrebbe minacciata di rendere pubblici alcuni filmati intimi che li ritraevano insieme, utilizzando il timore della loro diffusione per convincerla a non lasciarlo.

Un ricatto che, secondo gli accertamenti, si sarebbe aggiunto alle ripetute aggressioni fisiche e psicologiche subite durante la convivenza.

Le aggressioni più gravi ad agosto e settembre, poi il pronto soccorso

La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata nei mesi di agosto e settembre, quando la donna avrebbe subito episodi di violenza particolarmente gravi.

Alle aggressioni fisiche si sarebbe aggiunto anche un episodio di violenza sessuale. I traumi e le ferite riportate avrebbero costretto la vittima a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia per ricevere assistenza sanitaria.

La donna ha quindi trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto, consentendo alla Polizia di Stato di avviare gli accertamenti.

Le indagini condotte dal personale del Commissariato hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti del cinquantenne, risultato avere numerosi precedenti di polizia, anche per episodi di maltrattamenti.

Arrestato e trasferito in carcere, scatta anche l’ammonimento del Questore

Alla luce degli elementi emersi, l’autorità giudiziaria veneziana ha disposto la custodia cautelare in carcere, misura successivamente eseguita dagli agenti della Polizia di Stato.

Nei confronti dell’indagato è intervenuto anche il questore di Venezia, Antonio Sbordone, che ha disposto la misura di prevenzione dell’ammonimento.

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate. La sua responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.