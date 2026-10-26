«La Norvegia è un Paese di merda»: Trump furioso per il Nobel per la Pace mancato

Il presidente americano attacca duramente la Norvegia durante un comizio in Michigan: «Non voglio immigrati da quel Paese perché non mi hanno dato il Nobel». E accusa il Comitato di Oslo di aver screditato definitivamente il prestigioso riconoscimento.

Donald Trump torna all’attacco della Norvegia e questa volta utilizza parole pesantissime. «Francamente, la Norvegia fa schifo. Anzi, la Norvegia è diventata un Paese di merda». È quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti domenica 25 ottobre durante un comizio elettorale a Port Huron, in Michigan, tornando a polemizzare contro la mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace.

Il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del Comitato norvegese che assegna il prestigioso riconoscimento, arrivando persino a collegare la questione alla politica migratoria statunitense.

Nel corso del suo intervento, organizzato in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, Trump ha affrontato il tema dell’immigrazione, attribuendo anche a questo fenomeno la responsabilità dei recenti disordini sociali in Francia.

Parlando dei Paesi dai quali sarebbe disposto ad accogliere immigrati, ha quindi escluso provocatoriamente proprio la Norvegia. La motivazione? «Perché non ho ricevuto il Premio Nobel», ha spiegato, aggiungendo di non volere più persone provenienti dal Paese scandinavo.

Non risultano tuttavia annunciati provvedimenti ufficiali per limitare l’ingresso dei cittadini norvegesi negli Stati Uniti.

Il Nobel mancato e le accuse alla Norvegia

Trump continua a rivendicare un ruolo determinante nella risoluzione di numerosi conflitti internazionali, sostenendo di aver contribuito a porre fine a otto guerre. Un bilancio contestato da diversi osservatori, ma che il presidente considera una ragione sufficiente per ottenere il Nobel per la Pace.

Il riconoscimento del 2026 è stato invece assegnato alla giurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay, già Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, premiata per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale.

La decisione ha provocato nuove proteste da parte del presidente americano, che ha definito la mancata premiazione una macchia indelebile per la Norvegia, arrivando a sostenere che il Nobel per la Pace sarebbe stato screditato per sempre.

Va ricordato, tuttavia, che il premio viene attribuito da un Comitato norvegese indipendente e non direttamente dal governo di Oslo.

Quando Trump indicava la Norvegia come modello

Le dichiarazioni del presidente rappresentano un evidente cambiamento rispetto a quanto sostenuto soltanto pochi mesi fa.

Nel dicembre 2025, durante un comizio in Pennsylvania, Trump aveva infatti citato proprio Norvegia e Svezia come esempi di Paesi dai quali avrebbe preferito accogliere immigrati, contrapponendoli alla Somalia e ad altre nazioni considerate problematiche.

In quell’occasione aveva criticato duramente l’immigrazione proveniente da alcuni Stati africani, utilizzando espressioni offensive e descrivendo quelle realtà come luoghi segnati da criminalità, degrado e condizioni di vita disastrose.

Il linguaggio provocatorio non rappresenta una novità per il presidente americano. Già nel gennaio 2018, durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, aveva suscitato una controversia internazionale definendo Haiti e alcuni Paesi africani con un’espressione volgare analoga.

A distanza di otto anni, lo stesso insulto è stato rivolto alla Norvegia, uno dei Paesi europei con cui gli Stati Uniti intrattengono storici rapporti diplomatici e di collaborazione nell’ambito della NATO.

Questa volta, però, al centro della polemica non ci sono le condizioni economiche o sociali del Paese, ma il mancato riconoscimento personale che Trump continua a reclamare: il Premio Nobel per la Pace.