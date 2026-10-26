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26 Ottobre 2026 - 10.55

Bassano, evade dai domiciliari e viene trovato ubriaco in stazione: arrestato un 36enne

REDAZIONE
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Avrebbe dovuto trovarsi a casa, agli arresti domiciliari. Gli agenti lo hanno invece sorpreso alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, mentre barcollava dal bar verso la banchina dei treni. Un uomo di 36 anni, originario della Cina e regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per evasione e sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 25 ottobre, intorno alle 11.15, durante un controllo a piedi delle Volanti del commissariato all’interno e nei pressi della stazione. I poliziotti hanno notato l’andatura incerta dell’uomo e, preoccupati per la sua incolumità, lo hanno raggiunto e identificato, accertando un evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Dalle verifiche è emerso che il 36enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, si era allontanato dall’abitazione sostenendo di dover raggiungere l’ospedale per un improvviso malessere. L’accesso alla struttura sanitaria, però, non sarebbe mai avvenuto. L’uomo avrebbe poi comunicato falsamente di essere rientrato a casa, rimanendo invece all’esterno.

Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto per evasione, contestandogli anche la sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

Informato dell’accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto l’immediata liberazione dell’arrestato, con contestuale ripristino degli arresti domiciliari nella sua residenza.

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