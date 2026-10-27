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27 Ottobre 2026 - 10.06

Vicenza, uomo trovato senza vita in casa: l’allarme dopo ore di silenzio

REDAZIONE
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Un uomo impiegato presso la società di vigilanza Civis è stato trovato morto nella mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, all’interno della propria abitazione in via Marani, a Vicenza.

A far scattare l’allarme è stata l’impossibilità di mettersi in contatto con lui. Da diverse ore, infatti, l’uomo non rispondeva alle telefonate, mentre la sua automobile risultava regolarmente parcheggiata all’esterno dell’abitazione, aumentando la preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del Suem 118 e i Carabinieri. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato l’uomo ormai privo di vita.

Tra le possibili cause del decesso viene ipotizzato un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti dei Carabinieri a chiarire le circostanze della morte.

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