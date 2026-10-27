Veneto – Tragico schianto all’alba: ragazza muore dopo essersi schiantata contro un albero

Incidente mortale questa mattina, martedì 27 ottobre, lungo la strada provinciale 42 Jesolana, nel territorio di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. A perdere la vita è stata una giovane donna di 27 anni, di origini ucraine e residente a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine.

La tragedia si è verificata intorno alle 6.30, nella zona di Ponte Marango. La ragazza stava percorrendo la provinciale alla guida di una Ford Fiesta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata e andando a schiantarsi violentemente contro un platano. Dopo l’impatto, l’automobile ha terminato la propria corsa fuori strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Portogruaro, che hanno lavorato per estrarre la giovane dall’abitacolo della vettura, gravemente danneggiata nell’urto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la conducente non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del Suem 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le possibili cause della perdita di controllo viene valutata anche l’ipotesi di un improvviso colpo di sonno, circostanza che dovrà tuttavia trovare conferma negli accertamenti.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la Jesolana, con rallentamenti e temporanee interruzioni del traffico per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione del veicolo.

La strada è stata quindi interessata dagli interventi necessari alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità.