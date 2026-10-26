Vicentino, spaccata all’alba nel bar: porta sradicata, rubati sigarette, Gratta e Vinci e incasso

Colpo all’alba in un bar di Tezze sul Brenta, dove i ladri hanno completamente divelto la porta d’ingresso per impossessarsi di un ingente quantitativo di sigarette, Gratta e Vinci e del denaro incassato il giorno precedente. Il furto è stato scoperto nelle prime ore della mattinata di lunedì 26 ottobre, nei pressi di una stazione di servizio. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

L’allarme è scattato intorno alle 5.25, quando una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Bassano del Grappa è intervenuta nell’esercizio commerciale dopo la segnalazione del furto.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno incontrato il titolare dell’attività, arrivato poco prima, e avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Porta completamente divelta e locale ripulito

Il sopralluogo ha permesso di accertare che i malviventi erano riusciti a entrare nel bar dopo aver scardinato completamente la porta d’accesso, provocando danni alla struttura.

Una volta all’interno, i ladri hanno portato via una consistente quantità di tabacchi e sigarette, numerosi biglietti Gratta e Vinci e l’intero incasso della giornata precedente.

Il valore complessivo della refurtiva e l’entità dei danni non sono ancora stati quantificati.

Indagini sulle telecamere della zona

Terminati i primi rilievi, il proprietario si è recato negli uffici del Commissariato di Bassano del Grappa per formalizzare la denuncia.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini per identificare gli autori della spaccata e ricostruirne gli spostamenti.

Un contributo importante potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che gli investigatori stanno esaminando alla ricerca di elementi utili per risalire ai responsabili.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sul numero delle persone coinvolte né sulle modalità utilizzate per allontanarsi dopo il furto.