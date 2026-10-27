Non poteva tornare a Bassano, ma i Carabinieri la sorprendono in città: denunciata 42enne. E un giovane finisce fuori strada ubriaco

Controlli serrati nel Bassanese durante il fine settimana: due persone denunciate, due sanzionate per ubriachezza e un giovane segnalato per possesso di droga. Un automobilista di 23 anni aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito.

Nonostante un provvedimento del Questore le vietasse di tornare a Bassano del Grappa, si trovava nuovamente in città. Una donna di 42 anni, residente nella provincia di Treviso, è stata denunciata dai Carabinieri dopo essere stata fermata in piazzale Firenze. Il divieto di ritorno nel territorio comunale le era stato notificato appena il 18 ottobre, ma durante un controllo i militari della Sezione Radiomobile ne hanno accertato la violazione.

È uno degli episodi emersi nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, il cui bilancio è stato reso noto lunedì 26 ottobre. Le verifiche, intensificate soprattutto nei fine settimana, quando la città richiama numerosi visitatori, hanno portato complessivamente a due denunce, due sanzioni per ubriachezza e una segnalazione alla Prefettura per possesso di stupefacenti.

Tra gli interventi più significativi anche quello che ha coinvolto un automobilista di 23 anni, residente in provincia di Lucca, protagonista di un’uscita autonoma di strada nel quartiere Pré di Bassano. Il giovane si trovava alla guida di un’automobile intestata a un’altra persona quando ha perso il controllo del mezzo.

Sottoposto all’alcoltest dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro, quasi quattro volte il limite di legge di 0,5. Per lui sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

Altri due interventi hanno riguardato persone in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol. A Marostica, i Carabinieri sono intervenuti in un locale pubblico del centro dopo una segnalazione alla Centrale Operativa relativa alla presenza di una persona molesta. Sul posto è stato identificato un 25enne residente a Bassano, successivamente sanzionato per ubriachezza.

Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un bassanese di 36 anni, controllato a Cassola dai militari della Stazione di Romano d’Ezzelino. Anche in questo caso l’uomo presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica riconducibili al consumo eccessivo di alcol.

Infine, lungo viale Venezia a Bassano del Grappa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un automobilista di 21 anni, residente a Nove. Durante il controllo il giovane è stato trovato in possesso di 2,8 grammi di hashish. È stato quindi segnalato al Prefetto di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti destinata all’uso personale e gli è stata ritirata la patente.

L’attività rientra nel dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate e ai fine settimana.

Per le persone denunciate resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.