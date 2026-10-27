Caos sull’A4, quattro tir coinvolti in un violento incidente: autostrada chiusa e chilometri di coda

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre, lungo l’autostrada A4, nel Veneziano. Quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno schianto che ha costretto alla chiusura completa della carreggiata in direzione Venezia, provocando pesantissimi disagi alla circolazione.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e, al momento, non sono disponibili informazioni precise sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e le pattuglie della Polizia stradale, insieme agli ausiliari della concessionaria Autostrade Alto Adriatico e ai mezzi del soccorso stradale.

La gravità dell’impatto e la necessità di mettere in sicurezza la carreggiata hanno reso indispensabile la chiusura del tratto autostradale interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei camion incidentati.

Pesantissime le conseguenze sul traffico, con lunghe code e rallentamenti che si estendono anche al tratto precedente, tra Latisana e Portogruaro. Per tutti i veicoli diretti verso Venezia è stata disposta l’uscita obbligatoria a Portogruaro, con il conseguente riversamento del traffico sulla viabilità ordinaria e ulteriori disagi per gli automobilisti.

Le squadre di emergenza sono impegnate nelle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza e permettere la riapertura dell’autostrada. Non sono ancora stati comunicati i tempi previsti per il ritorno alla normale circolazione.