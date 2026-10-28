CRONACAVENETO
28 Ottobre 2026 - 15.25

Cervo in difficoltà nel lago: un cacciatore si tuffa e lo porta in salvo

Nicoletta Ugolini
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Salvataggio insolito oggi ad Assenza, frazione di Brenzone sul Garda (Verona), dove un cervo era finito nel lago di Garda. A dare l’allarme è stato un cacciatore, che ha visto l’animale nuotare verso l’Isola di Trimelone.

L’uomo si è poi tuffato nel lago e, insieme ad alcuni soccorritori volontari e con l’aiuto della Polizia locale, ha raggiunto il cervo e lo ha portato a riva.

L’animale è stato messo in sicurezza in attesa dei Carabinieri forestali, che lo riporteranno nel suo habitat. Probabilmente si era smarrito: sarebbe sceso dal monte Baldo, a Malcesine, e si sarebbe diretto verso Brenzone, dove è finito in acqua.

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