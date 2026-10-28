Spaccio di droga a San Bortolo, la polizia locale arresta un uomo di 39 anni



Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Vicenza nel quartiere di San Bortolo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, condotta nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre dagli agenti del Nucleo operativo speciale (Nos), ha portato al sequestro di circa 19 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish e 295 euro in contanti.L’intervento è scattato durante un controllo nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio sul territorio cittadino. L’uomo, già noto agli operatori per la sua frequentazione dell’area del Quadrilatero, è stato trovato in possesso di droga e denaro contante.Gli agenti hanno quindi esteso gli accertamenti alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto altre sostanze stupefacenti e ulteriori somme di denaro. Le verifiche sono proseguite nelle immediate vicinanze dell’immobile, consentendo di individuare un altro quantitativo di droga, nascosto sotto terra all’interno di una fioriera.Alla luce dei precedenti specifici dell’uomo, la polizia locale ha proceduto all’arresto, applicando le disposizioni introdotte dal recente decreto sicurezza. Al termine degli adempimenti, il trentanovenne è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’operazione rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio svolte dalla polizia locale per contrastare lo spaccio di stupefacenti e i fenomeni di degrado urbano, attraverso gli interventi degli specialisti del Nucleo operativo speciale e degli equipaggi della Squadra antidegrado.