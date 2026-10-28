Vicenza, 915 firme contro l’assessore Spiller: “Ora è il momento di pretendere risposte”

Sono 915 le firme depositate a Vicenza per chiedere la revoca della delega alla mobilità all’assessore Spiller. L’iniziativa arriva una settimana dopo la protesta di circa 250 persone scese in piazza contro le modifiche alla viabilità in corso San Felice, che avrebbero ricadute critiche su tutto il quadrilatero, ormai non più solo nelle ore di punta.

“Il tempo di ascoltare è finito. Ora è il momento di pretendere risposte”, si legge nel post di Nicolò Naclerio, che annuncia il deposito delle firme. Nelle prossime settimane Naclerio incontrerà anche i residenti e i commercianti di corso Padova.

Il caso riaccende il confronto in città tra maggioranza e opposizione.