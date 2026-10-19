Lega. Da Roma ladrona a Roma padrona

Umberto Baldo

C’è qualcosa di irresistibilmente comico nell’attuale vicenda della Lega di Matteo Salvini.

Un partito nato per difendere il Nord, che ha predicato per anni contro Roma ladrona ed il centralismo, rischia di ritrovarsi con il Segretario deciso dai voti del Sud.

La candidatura di Massimo Garavaglia viene raccontata come una goliardata.

Sarà anche così, ma non del tutto.

Perché dietro c’è un malessere vero: quello di chi, al Nord, non si riconosce più in una Lega che ha smarrito buona parte della propria identità, inseguendo slogan nazionalisti, battaglie identitarie, ed una deriva che ha poco a che fare con le sue origini.

Zaia, Fedriga, Giorgetti, Molinari, Fontana ed altri dirigenti cercano da tempo di rimettere al centro la questione settentrionale.

In sostanza, stanno provando a spiegare a Salvini una cosa elementare: guarda che così non va.

Ma il problema è che, nel frattempo, la Lega è diventata nazionale anche nella geografia dei suoi voti e dei suoi gruppi dirigenti.

E qui entrerebbe in scena Claudio Durigon, che a quanto scrivono i giornali disporrebbe di una rete di consensi al Centro-Sud capace di rivelarsi decisiva.

Il risultato sarebbe un capolavoro di eterogenesi dei fini: quelli che hanno costruito la Lega per difendere il Nord rischierebbero di dover affidare proprio ai voti del Sud, di Roma, e magari di Latina, la scelta del proprio Segretario.

Salvini, naturalmente, può ancora vincere il congresso.

Ma dovrebbe chiedersi come sia possibile che, dopo anni di gestione personale del partito, una parte dei suoi dirigenti storici stia cercando una via d’uscita.

Perché il punto non è Garavaglia. Il punto è una domanda che aleggia da tempo: la Lega può continuare a chiamarsi Lega senza sapere più bene chi rappresenta?

Quando un partito nato al Nord ha bisogno dei voti del Sud per decidere chi lo guiderà, forse il problema non è la candidatura di Garavaglia.

È la metamorfosi della Lega stessa.

Umberto Baldo